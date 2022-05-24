«Россия победит», «будет ли ядерная война». Что ищут россияне на третий месяц спецоперации

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, война, армия россии, разрушения, обстрел
Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Интернет-пользователи России к концу третьего месяца спецоперации РФ на Украине стали меньше переживать из-за возможного ухудшения конфликта и больше понимать причины ее начала. Об этом сообщают данные сервиса для оценки пользовательского интереса «Яндекс Wordstat».

По данным сервиса, в феврале 2022 года поисковый запрос «будет ли ядерная война» искали 27,5 тысяч раз, а в марте — 66,2 тысячи раза. Уже после победы на разных направлениях на Донбассе пользователи в апреле стали меньше переживать, а соответственно искать в поиске этот вопрос. В итоге за месяц почти вдвое (35,2 тысячи запросов) упал интерес этой теме. Примерно такая же динамика была с поисковым запросом «Батальон «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России), который является одним из крупнейших националистических объединений Украины. В марте сочетание слов искали 557,9 тысячи раз. Уже в апреле — 227,2 тысячи, а в мае — 145,7 тысячи раз.

Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с URA.RU отметил, что есть прямая зависимость страха неопределенности и поиска причин в интернете. «У человека поступает стимул, который вызывает определенную реакцию психики. Человек пытается выяснить природу того, что его напугало или возбудило интерес. Он выясняет насколько надо бояться и как себя вести. Это попытка рационального осмысления происходящего», — отметил он.

При этом спад поисковых запросов произошел также по таким словам, как «денацификация» и «демилитаризация». Термины были озвучены в феврале 2022 года и тогда их значение искали 916,3 тысячи раза и 1,2 млн раз соответственно. После объяснений со стороны Министерства обороны РФ и других спикеров проблема с пониманием терминов отпала. Сейчас эти слова ищут гораздо реже.

Поисковый запрос «Азовсталь» до сих пор находится в топе интереса у русскоязычных интернет-пользователей. Еще в марте 2022 года название завода вводили в поисковике 274,3 тысячи раз, уже в апреле — 3,8 млн раз, а в последние тридцать дней — 3,9 млн раз. Рост интереса наблюдается и с поисковой фразой «Россия победит». За последние 30 дней ее искали 475,2 тысячи раз.

Wordstat — это сервис, который помогает получить информацию о запросах пользователей Яндекса. Например, он позволяет узнать, сколько людей в месяц ищут ту или иную фразу, и посмотреть запросы, похожие по смыслу на вашу фразу.

Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. В ходе нее удалось полностью очистить некоторые украинские города от нацбатов, в том числе — Мариуполь. Остальная часть боевиков и членов ВСУ забаррикадировались на предприятии, российские войска заблокировали их. Причина такого решения — исключение напрасных жертв среди мирного населения, которых могут использовать в качестве живого щита. Поэтому президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод.

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Интернет-пользователи России к концу третьего месяца спецоперации РФ на Украине стали меньше переживать из-за возможного ухудшения конфликта и больше понимать причины ее начала. Об этом сообщают данные сервиса для оценки пользовательского интереса «Яндекс Wordstat». По данным сервиса, в феврале 2022 года поисковый запрос «будет ли ядерная война» искали 27,5 тысяч раз, а в марте — 66,2 тысячи раза. Уже после победы на разных направлениях на Донбассе пользователи в апреле стали меньше переживать, а соответственно искать в поиске этот вопрос. В итоге за месяц почти вдвое (35,2 тысячи запросов) упал интерес этой теме. Примерно такая же динамика была с поисковым запросом «Батальон «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России), который является одним из крупнейших националистических объединений Украины. В марте сочетание слов искали 557,9 тысячи раз. Уже в апреле — 227,2 тысячи, а в мае — 145,7 тысячи раз. Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с URA.RU отметил, что есть прямая зависимость страха неопределенности и поиска причин в интернете. «У человека поступает стимул, который вызывает определенную реакцию психики. Человек пытается выяснить природу того, что его напугало или возбудило интерес. Он выясняет насколько надо бояться и как себя вести. Это попытка рационального осмысления происходящего», — отметил он. При этом спад поисковых запросов произошел также по таким словам, как «денацификация» и «демилитаризация». Термины были озвучены в феврале 2022 года и тогда их значение искали 916,3 тысячи раза и 1,2 млн раз соответственно. После объяснений со стороны Министерства обороны РФ и других спикеров проблема с пониманием терминов отпала. Сейчас эти слова ищут гораздо реже. Поисковый запрос «Азовсталь» до сих пор находится в топе интереса у русскоязычных интернет-пользователей. Еще в марте 2022 года название завода вводили в поисковике 274,3 тысячи раз, уже в апреле — 3,8 млн раз, а в последние тридцать дней — 3,9 млн раз. Рост интереса наблюдается и с поисковой фразой «Россия победит». За последние 30 дней ее искали 475,2 тысячи раз. Wordstat — это сервис, который помогает получить информацию о запросах пользователей Яндекса. Например, он позволяет узнать, сколько людей в месяц ищут ту или иную фразу, и посмотреть запросы, похожие по смыслу на вашу фразу. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. В ходе нее удалось полностью очистить некоторые украинские города от нацбатов, в том числе — Мариуполь. Остальная часть боевиков и членов ВСУ забаррикадировались на предприятии, российские войска заблокировали их. Причина такого решения — исключение напрасных жертв среди мирного населения, которых могут использовать в качестве живого щита. Поэтому президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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