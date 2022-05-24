Пермским военкомам дали новую установку на фоне спецоперации

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Военный комиссар Свердловской области. Игорь Лямин, лямин игорь, вип часы, наручные
Военным комиссарам в Прикамье поручено доводить до молодежи обстановку в стране Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные комиссары и руководители профильных подразделений комиссариатов Пермского края должны доводить до молодежи информацию об обстановке в стране. Об этом заявил министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов. Он выступил на учебно-методическом сборе, посвященном мобилизационным вопросам, рассказали URA.RU в пресс-службе министерства тербезопасности.

«Уделять в своей работе хотя бы несколько минут на доведение обстановки в стране — крайне важно, как руководителям, так и работникам среднего звена. Особенно это касается тех, кто работает с молодежью и школьниками», — приводит слова Батмазова пресс-служба министерства тербезопасности. Сообщается также, что были «затронуты вопросы предпосылок, целей, задач и перспектив развития специальной военной операции на Донбассе».

Батмазов также заявил, что общая идеология патриотического воспитания молодежи была утерянная 30 лет назад. Теперь, отметил он, необходимо заполнить «вакуум в сознании подрастающего поколения».

24 февраля российские войска начали спецоперацию на территории Украины. Ее цели — демилитаризация и денацификация этой страны, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что российская армия использует для уничтожения объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов, высокоточные средства.

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Военные комиссары и руководители профильных подразделений комиссариатов Пермского края должны доводить до молодежи информацию об обстановке в стране. Об этом заявил министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов. Он выступил на учебно-методическом сборе, посвященном мобилизационным вопросам, рассказали URA.RU в пресс-службе министерства тербезопасности. «Уделять в своей работе хотя бы несколько минут на доведение обстановки в стране — крайне важно, как руководителям, так и работникам среднего звена. Особенно это касается тех, кто работает с молодежью и школьниками», — приводит слова Батмазова пресс-служба министерства тербезопасности. Сообщается также, что были «затронуты вопросы предпосылок, целей, задач и перспектив развития специальной военной операции на Донбассе». Батмазов также заявил, что общая идеология патриотического воспитания молодежи была утерянная 30 лет назад. Теперь, отметил он, необходимо заполнить «вакуум в сознании подрастающего поколения». 24 февраля российские войска начали спецоперацию на территории Украины. Ее цели — демилитаризация и денацификация этой страны, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что российская армия использует для уничтожения объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов, высокоточные средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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