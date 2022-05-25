Екатеринбуржец выиграл в лото автомобиль. «У меня чуть телефон из рук не выпал»

25 мая 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Константин Яковлев забрал выигрыш в 800 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Екатеринбурга Константин Яковлев выиграл в лотерее «Русское лото» автомобиль стоимостью 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». Там отметили, что приз мужчина получил, купив билет 1429-го тиража. «Если честно, у меня чуть телефон из рук не выпал, когда пришло уведомление о выигрыше. Сразу же отправил скриншот экрана жене. Она до сих пор думает, что я ее разыграл», — сказал екатеринбуржец. Он добавил, что с трудом верит в реальность выигрыша. Константин Яковлев работает менеджером в сантехнической компании. По информации пресс-службы, он любит футбол и болеет за «Спартак». Выиграв в лотерею, мужчина не стал забирать автомобиль, а взял выигрыш деньгами, чтобы самому выбрать подходящую ему модель. Ранее сообщалось о свердловчанине, который выиграл в лотерею квартиру. Ее стоимость составила 1,7 млн рублей. Фото: пресс-служба «Столото»

Житель Екатеринбурга Константин Яковлев выиграл в лотерее «Русское лото» автомобиль стоимостью 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». Там отметили, что приз мужчина получил, купив билет 1429-го тиража. «Если честно, у меня чуть телефон из рук не выпал, когда пришло уведомление о выигрыше. Сразу же отправил скриншот экрана жене. Она до сих пор думает, что я ее разыграл», — сказал екатеринбуржец. Он добавил, что с трудом верит в реальность выигрыша. Константин Яковлев работает менеджером в сантехнической компании. По информации пресс-службы, он любит футбол и болеет за «Спартак». Выиграв в лотерею, мужчина не стал забирать автомобиль, а взял выигрыш деньгами, чтобы самому выбрать подходящую ему модель. Ранее сообщалось о свердловчанине, который выиграл в лотерею квартиру. Ее стоимость составила 1,7 млн рублей.