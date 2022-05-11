Екатеринбуржец Антон Маслов выиграл в лотерею квартиру стоимостью 1,7 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе гослотереи «Столото».
Победитель рассказал, что выигрыш он оформил в денежном эквиваленте. «Мы как раз хотели расширяться и уже давно откладывали средства на квартиру побольше. И тут такая удача, добавим выигрыш к накопленным деньгам», — цитирует слова екатеринбуржца в своем сообщении пресс-служба.
Антон работает в IT-сфере и занимается спортом. Раньше он профессионально играл в настольный теннис. Занимал призовые места на чемпионатах Урала.
Свердловчанин, ранее выигравший в лотерее полмиллиарда рублей рассказал, что на выигрыш он закрыл все кредиты, купил жилье, путешествует и помогает близким. Другой счастливчик, выигравший 1,6 миллиона рублей поделился, что вытянул «счастливый билет», когда показывал коллеге как пользоваться приложением «Столото».
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Екатеринбуржец Антон Маслов выиграл в лотерею квартиру стоимостью 1,7 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе гослотереи «Столото». Победитель рассказал, что выигрыш он оформил в денежном эквиваленте. «Мы как раз хотели расширяться и уже давно откладывали средства на квартиру побольше. И тут такая удача, добавим выигрыш к накопленным деньгам», — цитирует слова екатеринбуржца в своем сообщении пресс-служба. Антон работает в IT-сфере и занимается спортом. Раньше он профессионально играл в настольный теннис. Занимал призовые места на чемпионатах Урала. Свердловчанин, ранее выигравший в лотерее полмиллиарда рублей рассказал, что на выигрыш он закрыл все кредиты, купил жилье, путешествует и помогает близким. Другой счастливчик, выигравший 1,6 миллиона рублей поделился, что вытянул «счастливый билет», когда показывал коллеге как пользоваться приложением «Столото».