В ЯНАО автобусы переведут на газ

26 мая 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

В Салехарде, Лабытнанги и Муравленко создадут газозаправочную инфраструктуру Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти ЯНАО переведут пассажирские автобусы на газ. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия». «Ямальские автобусы будут переведены на газомоторное топливо. Для этих целей до конца текущего года будет реализован проект по созданию газозаправочной инфраструктуры в городах Салехард, Лабытнанги и Муравленко», — говорится в сообщении. Регулярные пассажирские перевозки в регионе осуществляют 10 автотранспортных предприятий. На 69 маршрутов ежедневно выходят 229 автобусов. Средняя стоимость проезда в городах Ямала составляет от 25 до 30 рублей. В тазовском районе проезд для жителей бесплатный. Ранее URA.RU сообщало, что цены на проезд в автобусах между Губкинским и Пурпе в ЯНАО снизились с 70 до 50 рублей. Стоимость проезда для детей составила 10 рублей.

Власти ЯНАО переведут пассажирские автобусы на газ. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия». «Ямальские автобусы будут переведены на газомоторное топливо. Для этих целей до конца текущего года будет реализован проект по созданию газозаправочной инфраструктуры в городах Салехард, Лабытнанги и Муравленко», — говорится в сообщении. Регулярные пассажирские перевозки в регионе осуществляют 10 автотранспортных предприятий. На 69 маршрутов ежедневно выходят 229 автобусов. Средняя стоимость проезда в городах Ямала составляет от 25 до 30 рублей. В тазовском районе проезд для жителей бесплатный. Ранее URA.RU сообщало, что цены на проезд в автобусах между Губкинским и Пурпе в ЯНАО снизились с 70 до 50 рублей. Стоимость проезда для детей составила 10 рублей.