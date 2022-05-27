В офисе Зеленского заявили о потере стратегически важного города

ВСУ ушли из города Лиман Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уступили контроль над городом Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

«По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это еще нужно проверить», — передает РБК слова Арестовича.

О штурме города Лиман 24 мая сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По словам главы республики, город был зачищен от националистов на 50%. В этот же день военный корреспондент Александр Коц сообщил, что ВСУ начали отступать из города. Важность голрода состоит в том, что его взятие позволяет перерезать одну из дорог, по которой идет снабжение полуокруженной северодонецко-лисичанской группировки ВСУ.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. 26 мая Денис Пушилин заявил, что армия ДНР вошла в три украинских региона. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что армия освободила 95% территории республики.