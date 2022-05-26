Про тюменского срочника, убившего сослуживцев, написали книгу

27 мая 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

За расстрел десяти сослуживцев Рамиль Шамсутдинов получил 24 года 6 месяцев колонии строгого режима Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывший солдат-срочник из Вагайского района Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части под Читой, стал героем книги адвоката Равиля Тугушева, который защищал его интересы в суде. Об этом юрист рассказал в беседе с URA.RU. Он добавил, что книга будет доступна читателям в конце 2022 года. «Черновой вариант уже готов. Рабочее название — „Последний караул“ или „Последний караул Шамсутдинова“. Вообще, сама книга — о работе адвокатов, такой взгляд изнутри на это дело. Там идет взгляд на ситуацию изнутри, есть отсылки к тому, что рассказывал сам Рамиль, когда мы с ним встречались в СИЗО. В книге две части. Первая — досудебная, когда мы беседы с ним проводили, готовились к суду. Вторая посвящена непосредственно судебному процессу», — сообщил Тугушев в разговоре с агентством. Он добавил, что книга была написана в соавторстве с другим адвокатом Шамсутдинова, Русланом Нагиевым. Объем издания составил 220 страниц. Бывший срочник дал согласие на публикацию. Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года. После караула он не стал сдавать оружие, открыв огонь из автомата по военнослужащим. Жертвами стрелка стали десять человек. Восемь из них погибли на месте. Во время следствия Шамсутдинов сообщил, что на преступление его толкнули постоянные издевательства со стороны старослужащих. 21 января 2021 года Второй Восточный окружной военный суд приговорил его к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Бывший солдат-срочник из Вагайского района Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части под Читой, стал героем книги адвоката Равиля Тугушева, который защищал его интересы в суде. Об этом юрист рассказал в беседе с URA.RU. Он добавил, что книга будет доступна читателям в конце 2022 года. «Черновой вариант уже готов. Рабочее название — „Последний караул“ или „Последний караул Шамсутдинова“. Вообще, сама книга — о работе адвокатов, такой взгляд изнутри на это дело. Там идет взгляд на ситуацию изнутри, есть отсылки к тому, что рассказывал сам Рамиль, когда мы с ним встречались в СИЗО. В книге две части. Первая — досудебная, когда мы беседы с ним проводили, готовились к суду. Вторая посвящена непосредственно судебному процессу», — сообщил Тугушев в разговоре с агентством. Он добавил, что книга была написана в соавторстве с другим адвокатом Шамсутдинова, Русланом Нагиевым. Объем издания составил 220 страниц. Бывший срочник дал согласие на публикацию. Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года. После караула он не стал сдавать оружие, открыв огонь из автомата по военнослужащим. Жертвами стрелка стали десять человек. Восемь из них погибли на месте. Во время следствия Шамсутдинов сообщил, что на преступление его толкнули постоянные издевательства со стороны старослужащих. 21 января 2021 года Второй Восточный окружной военный суд приговорил его к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима.