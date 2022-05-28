Инцидент произошел на набережной Нижнетагильского пруда Фото: Анна Майорова © URA.RU

На детской площадке на набережной Нижнетагильского пруда девочка получила серьезные травмы, упав с горки. Полиция начала проверку по факту происшествия, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Нижнему Тагилу Свердловской области.

«Уважаемые тагильчане и гости города, настоятельно рекомендуем вам не оставлять детей без присмотра, чтобы избежать происшествий с их участием. По факту инцидента будет организована проверка», — сообщили в УМВД.

По предварительным данным, вечером 28 мая девочка 7-8 лет попыталась залезть на высокую горку на детской площадке, но сорвалась и упала на землю вниз головой. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали, предварительно зафиксировав шею и голову в неподвижном положении.