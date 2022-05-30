Володин рассказал россиянам о законах, вступающих в силу в июне

30 мая 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Россиянам поднимут социальные выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В июне у неработающих россиян вырастут пенсии, в вузах станет больше бюджетных мест, также усилится ответственность за лесные пожары. Об изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «На 10% повышаются пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и МРОТ. Это решение Президента также приведет к росту ряда социальных выплат, в том числе для семей с детьми», — написал Володин в своем telegram-канале. В вузах будет больше бюджетных мест по программам магистратуры. Закон вступил в силу 28 мая;

Увеличится период выплаты пенсии по потере кормильца. Россияне старше 18 лет, окончившие школу и еще не поступившие в колледж или вуз, будут получать выплату до 1 сентября того года, в котором завершили обучение;

Россияне будут покупать билеты на спортивные мероприятия по паспорту болельщика. Список мероприятий определит правительство РФ. В выдаче документа могут отказать, если человек нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях;

С 1 июня будет действовать закон о единой системе публичной власти, который предполагает установление пятилетнего срок полномочий парламентариев в регионах, а также порядок досрочного прекращения полномочий. Руководителей регионов официально будут называть главами или губернаторами;

Государство с 8 июня будет информировать россиян о положенных им льготах и пособиях. Информацию будут брать из Единой государственной системы соцобеспечения с согласия граждан;

Усилится ответственность за нарушение противопожарных правил в лесу. С 8 июня штрафы вырастут в 15-20 раз, для юрлиц штрафы увеличат в два-три раза. Максимальная сумма штрафа будет 2 миллиона рублей;

Ужесточится контроль за оборотом оружия. Возраст приобретения охотничьего оружия поднимут с 18 по 21 года с 29 июня;

Для лечения тяжелых заболеваний у детей будут использовать препараты офф-лейбл, включенные в список клинических рекомендаций или стандарты медпомощи. Это станет возможным с согласия пациента или представителя;

Упростится идентификация клиента, для этого разрешат использовать водительские права. С 29 июня увеличивается лимит платежа по КАСКО и ОСАГО, при котором не нужно будет проверять паспорт клиента.

В июне у неработающих россиян вырастут пенсии, в вузах станет больше бюджетных мест, также усилится ответственность за лесные пожары. Об изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «На 10% повышаются пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и МРОТ. Это решение Президента также приведет к росту ряда социальных выплат, в том числе для семей с детьми», — написал Володин в своем telegram-канале.