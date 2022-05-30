В ЯНАО подрядчика просят не использовать импортные материалы

Администрация поселка Тазовский (ЯНАО) объявила аукцион на выбор подрядчика для строительства спортивного зала игровых видов спорта. В размещенной на сайте госзакупок информации отмечается приоритет российского оборудования и материалов.
«Обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования, производимых в РФ. При отсутствии аналогов российского производства, приоритет применения должен устанавливаться за материалами и оборудованием, произведенным в странах, с которыми у РФ налажены и развиваются взаимовыгодные политические и экономические отношения», — указано в документах к закупке.
Начальная цена контракта — 319 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 июня. Подрядчик должен построить спортзал до 30 апреля 2023 года.
Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске построят спортзал за 800 миллионов. Администрация разместила тендер на портале госзакупок.
Ряд стран ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Правительство и российские компании находят новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на местных производителей.
Администрация поселка Тазовский (ЯНАО) объявила аукцион на выбор подрядчика для строительства спортивного зала игровых видов спорта. В размещенной на сайте госзакупок информации отмечается приоритет российского оборудования и материалов. «Обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования, производимых в РФ. При отсутствии аналогов российского производства, приоритет применения должен устанавливаться за материалами и оборудованием, произведенным в странах, с которыми у РФ налажены и развиваются взаимовыгодные политические и экономические отношения», — указано в документах к закупке. Начальная цена контракта — 319 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 июня. Подрядчик должен построить спортзал до 30 апреля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске построят спортзал за 800 миллионов. Администрация разместила тендер на портале госзакупок. Ряд стран ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Правительство и российские компании находят новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на местных производителей.