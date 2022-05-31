В Свердловской области увеличили размер прожиточного минимума

01 июня 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Сумма для трудоспособного населения увеличилась до 14,7 тысячи рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области увеличили прожиточный минимум. Соответствующий указ подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «В Свердловской области с 1 июня 2022 года установлены следующие величины прожиточного минимума: для трудоспособного населения — 14717 рублей (+23%), для пенсионеров — 11612 рублей (+22%), для детей — 14156 рублей (+19,5%)», — сообщает департамент информационной политики региона. В расчете на душу населения прожиточный минимум в Свердловской области составляет 13,5 тысячи рублей. Уточняется, что средний рост прожиточного минимума в Свердловской области составил 20,5%. Решение о повсеместном увеличении прожиточного минимума было принято президентом РФ Владимиром Путиным 25 мая. Кроме того, российский лидер увеличил с 1 июня минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10% до 15279 рублей. С учетом районного коэффициента, в Свердловской области МРОТ составит 17 тысяч 571 рубль и 18 тысяч 335 рублей для северных территорий, добавили в департаменте информполитики региона. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Свердловской области увеличили прожиточный минимум. Соответствующий указ подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «В Свердловской области с 1 июня 2022 года установлены следующие величины прожиточного минимума: для трудоспособного населения — 14717 рублей (+23%), для пенсионеров — 11612 рублей (+22%), для детей — 14156 рублей (+19,5%)», — сообщает департамент информационной политики региона. В расчете на душу населения прожиточный минимум в Свердловской области составляет 13,5 тысячи рублей. Уточняется, что средний рост прожиточного минимума в Свердловской области составил 20,5%. Решение о повсеместном увеличении прожиточного минимума было принято президентом РФ Владимиром Путиным 25 мая. Кроме того, российский лидер увеличил с 1 июня минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10% до 15279 рублей. С учетом районного коэффициента, в Свердловской области МРОТ составит 17 тысяч 571 рубль и 18 тысяч 335 рублей для северных территорий, добавили в департаменте информполитики региона.