31 мая 2022

В Свердловской области увеличили размер прожиточного минимума

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, мелочь, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, расчет, рубли, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Сумма для трудоспособного населения увеличилась до 14,7 тысячи рублей Фото:

В Свердловской области увеличили прожиточный минимум. Соответствующий указ подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«В Свердловской области с 1 июня 2022 года установлены следующие величины прожиточного минимума: для трудоспособного населения — 14717 рублей (+23%), для пенсионеров — 11612 рублей (+22%), для детей — 14156 рублей (+19,5%)», — сообщает департамент информационной политики региона.

В расчете на душу населения прожиточный минимум в Свердловской области составляет 13,5 тысячи рублей. Уточняется, что средний рост прожиточного минимума в Свердловской области составил 20,5%.

Решение о повсеместном увеличении прожиточного минимума было принято президентом РФ Владимиром Путиным 25 мая. Кроме того, российский лидер увеличил с 1 июня минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10% до 15279 рублей. С учетом районного коэффициента, в Свердловской области МРОТ составит 17 тысяч 571 рубль и 18 тысяч 335 рублей для северных территорий, добавили в департаменте информполитики региона.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

В Свердловской области увеличили прожиточный минимум. Соответствующий указ подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «В Свердловской области с 1 июня 2022 года установлены следующие величины прожиточного минимума: для трудоспособного населения — 14717 рублей (+23%), для пенсионеров — 11612 рублей (+22%), для детей — 14156 рублей (+19,5%)», — сообщает департамент информационной политики региона. В расчете на душу населения прожиточный минимум в Свердловской области составляет 13,5 тысячи рублей. Уточняется, что средний рост прожиточного минимума в Свердловской области составил 20,5%. Решение о повсеместном увеличении прожиточного минимума было принято президентом РФ Владимиром Путиным 25 мая. Кроме того, российский лидер увеличил с 1 июня минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10% до 15279 рублей. С учетом районного коэффициента, в Свердловской области МРОТ составит 17 тысяч 571 рубль и 18 тысяч 335 рублей для северных территорий, добавили в департаменте информполитики региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...