31 мая 2022

Губернатор ХМАО рассказала, кто в ее семье лучше готовит борщ

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила на личные вопросы детей Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что лучше всех в семье готовит борщ. Личные вопросы главе региона задавали дети в рамках общения с участниками международного экологического фестиваля «Спасти и сохранить».

Один из участников спросил у главы региона: что вы умеете делать лучше всего? «Раз такой откровенный разговор пошел, то я скажу: всему нужно учиться и каждый раз, за что не возьмешься, ты понимаешь, что еще бы нужно поучиться и посмотреть, как это сделает мастер. А если немного пошутить на этот счет, то, например, в моей семье из всех женщин борщ варю лучше всех я», — ответила Комарова.

Губернатор ХМАО также рассказала, что в школе не была отличницей. В школе она была хорошисткой. «В университете отучилась хорошо, не подводя учителей и родителей. Также в школе у меня была активная жизненная позиция». Дети спрашивали Комарову о самых запоминающихся моментах из жизни, и о том, когда она в последний раз была в лесу.

Ранее URA.RU рассказывало, что на открытие международного экологического фестиваля «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске пригласили звезду «Реальных пацанов» на ТНТ. Владимир Селиванов, он же рэпер VAVAN, открывал телефестиваль.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что лучше всех в семье готовит борщ. Личные вопросы главе региона задавали дети в рамках общения с участниками международного экологического фестиваля «Спасти и сохранить». Один из участников спросил у главы региона: что вы умеете делать лучше всего? «Раз такой откровенный разговор пошел, то я скажу: всему нужно учиться и каждый раз, за что не возьмешься, ты понимаешь, что еще бы нужно поучиться и посмотреть, как это сделает мастер. А если немного пошутить на этот счет, то, например, в моей семье из всех женщин борщ варю лучше всех я», — ответила Комарова. Губернатор ХМАО также рассказала, что в школе не была отличницей. В школе она была хорошисткой. «В университете отучилась хорошо, не подводя учителей и родителей. Также в школе у меня была активная жизненная позиция». Дети спрашивали Комарову о самых запоминающихся моментах из жизни, и о том, когда она в последний раз была в лесу. Ранее URA.RU рассказывало, что на открытие международного экологического фестиваля «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске пригласили звезду «Реальных пацанов» на ТНТ. Владимир Селиванов, он же рэпер VAVAN, открывал телефестиваль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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