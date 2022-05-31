Губернатор ХМАО рассказала, кто в ее семье лучше готовит борщ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила на личные вопросы детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что лучше всех в семье готовит борщ. Личные вопросы главе региона задавали дети в рамках общения с участниками международного экологического фестиваля «Спасти и сохранить».

Один из участников спросил у главы региона: что вы умеете делать лучше всего? «Раз такой откровенный разговор пошел, то я скажу: всему нужно учиться и каждый раз, за что не возьмешься, ты понимаешь, что еще бы нужно поучиться и посмотреть, как это сделает мастер. А если немного пошутить на этот счет, то, например, в моей семье из всех женщин борщ варю лучше всех я», — ответила Комарова.

Губернатор ХМАО также рассказала, что в школе не была отличницей. В школе она была хорошисткой. «В университете отучилась хорошо, не подводя учителей и родителей. Также в школе у меня была активная жизненная позиция». Дети спрашивали Комарову о самых запоминающихся моментах из жизни, и о том, когда она в последний раз была в лесу.

Ранее URA.RU рассказывало, что на открытие международного экологического фестиваля «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске пригласили звезду «Реальных пацанов» на ТНТ. Владимир Селиванов, он же рэпер VAVAN, открывал телефестиваль.