Дети передадут икону Свято-Успенской Святогорской лавре в Донбассе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кунгуре воспитанники детской школы иконописи «Добротолюбие» напишут икону для храма в Донбассе. На ней будут изображены святые русские воины, которые покровительствуют военнослужащим. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

«Юные художники выразили намерение написать храмовую икону ансамбля святых угодников, покровительствующих воинам. Ее преподнесут в дар жемчужине православного Донбасса — Свято-Успенской Святогорской лавре для молитвенных нужд о защитниках веры православной и земли русской», — пишет кунгурская газета «Искра».

Ранее российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, поблагодарили школьников из Прикамья за рисунки, которые те им отправили. Спецоперация, о которой объявил президент РФ Владимир Путин, идет с 24 июня. Ее основными целями, по словам главы государства, являются денацификация и демилитаризация этой страны.

На иконе будут изображены святые, покровительствующие воинам Фото: сайт газеты «Искра»