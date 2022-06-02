02 июня 2022

Потерявший жену в пожаре житель ЯНАО получил новое жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Салехарда получит новое жилье Фото:

Жителю Салехарда (ЯНАО), потерявшему жену во время пожара, помогли получить новое жилье. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», у мужчины также сгорели все документы на квартиру. Он остался один с малолетней дочерью.

«В рамках Недели приема родителей по вопросам материнства и детства в региональной общественной приемной „Единой России“ к депутату Законодательного Собрания ЯНАО Андрею Нестеруку обратились четверо заявителей. Один из них — житель города Салехард. Заявитель рассказал, в январе 2012 года при пожаре погибла жена, он остался вдовцом с малолетней дочерью. Документы на квартиру сгорели, в том числе, договор социального найма на жилье», — говорится в сообщении.

Мужчина попросил помочь ему собрать все необходимые документы для новой квартиры, которые необходимы при переселении из старого аварийного дома. Новое жилье житель Салехарда и его дочь получат после вступления в силу решения городского суда.

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Жителю Салехарда (ЯНАО), потерявшему жену во время пожара, помогли получить новое жилье. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», у мужчины также сгорели все документы на квартиру. Он остался один с малолетней дочерью. «В рамках Недели приема родителей по вопросам материнства и детства в региональной общественной приемной „Единой России“ к депутату Законодательного Собрания ЯНАО Андрею Нестеруку обратились четверо заявителей. Один из них — житель города Салехард. Заявитель рассказал, в январе 2012 года при пожаре погибла жена, он остался вдовцом с малолетней дочерью. Документы на квартиру сгорели, в том числе, договор социального найма на жилье», — говорится в сообщении. Мужчина попросил помочь ему собрать все необходимые документы для новой квартиры, которые необходимы при переселении из старого аварийного дома. Новое жилье житель Салехарда и его дочь получат после вступления в силу решения городского суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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