Мэрия Нижнего Тагила выиграла суд у фирмы из Екатеринбурга. Скрин

03 июня 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Суд отклонил апелляцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арбитражный суд Свердловской области отклонил апелляцию Екатеринбургской компании «Техноресурс». Компания посчитала, что администрация Нижнего Тагила ненадлежащим образом содержала дорогу и виновата в том, что машина BMW получила гидроудар из-за потопа в 2021 году. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда. «По апелляционной жалобе истца, общества с ограниченной ответственностью „Техноресурс“, на решение Арбитражного суда Свердловской области <…> оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области», — говорится в решении суда. Как писало URA.RU, из-за ливней реки и водохранилища в окрестностях Нижнего Тагила 4 июля вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов. В них был объявлен режим ЧС. По данным министерства ЖКХ, в Верхней Салде без электроэнергии остаются 400 жителей, в Нижней Салде — 150 жителей. Также 554 частных дома (около 830 жителей) остались без газа. Восстановление коммуникаций будет произведено, как только спадет вода. В потопе повредилась машина, принадлежащая «Техноресурсу». Скрин: картотека арбитражного суда Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Арбитражный суд Свердловской области отклонил апелляцию Екатеринбургской компании «Техноресурс». Компания посчитала, что администрация Нижнего Тагила ненадлежащим образом содержала дорогу и виновата в том, что машина BMW получила гидроудар из-за потопа в 2021 году. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда. «По апелляционной жалобе истца, общества с ограниченной ответственностью „Техноресурс“, на решение Арбитражного суда Свердловской области <…> оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области», — говорится в решении суда. Как писало URA.RU, из-за ливней реки и водохранилища в окрестностях Нижнего Тагила 4 июля вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов. В них был объявлен режим ЧС. По данным министерства ЖКХ, в Верхней Салде без электроэнергии остаются 400 жителей, в Нижней Салде — 150 жителей. Также 554 частных дома (около 830 жителей) остались без газа. Восстановление коммуникаций будет произведено, как только спадет вода. В потопе повредилась машина, принадлежащая «Техноресурсу».