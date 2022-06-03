Коллеги скорбят об известном челябинском докторе Денисе Логаненко Фото: Илья Московец © URA.RU

Кардиохирург Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) Денис Логаненко, на счету которого были сотни спасенных жизней, скоропостижно скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщили URA.RU в ЧОКБ.

«Внезапно ушел из жизни врач кардиохирург Денис Игоревич Логаненко. Ему было всего 48 лет. Позади — сотни спасенных жизней, его пациенты с тяжелыми пороками сердца, которые после операции получили второй шанс», — говорится в заявлении пресс-службы лечебного учреждения на официальной странице в соцсети.

В отделение кардиохирургии ЧОКБ Денис Логаненко пришел работать в 1997 году после клинической интернатуры ЧелГМА. В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию по сердечно-сосудистой хирургии на тему «Тактика хирургического лечения посттравматических пороков сердца». В 2014 году получил высшую квалификационную категорию.

Коллеги запомнили доктора как доброго, спокойного и отзывчивого человека, умевшего погасить любой едва намечающийся конфликт. Ему любили ассистировать при операциях из-за ощущения благополучного их исхода.

Денис Логаненко подарил жизнь сотням пациентов Фото: страница ЧОКБ в соцсетях

На операциях доктор внушал коллегам уверенность, что исход будет благоприятным Фото: страница ЧОКБ в соцсетях