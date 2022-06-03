Кабан выбежал из леса и напугал тагильчан

04 июня 2022 в 07:39 Размер текста - 17 +

Тагильчане испугались неожиданно появившегося на улицах города кабана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижним Тагиле жители испугались внезапно появившегося на улицах города кабана. Об этом сообщил очевидец Андрей. «На Уральском проспекте, 37 бегает очень здоровый кабан. Поздно снимать начали, просто не ожидали такое увидеть. Успели заснять, как он к дороге побежал в сторону магазина „Алеся“. После он побежал в сторону пруда, в гору. А сначала он был у дороги», — рассказал местный житель сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Животное увидели вечером третьего июня. По словам очевидцев, кабан сначала бегал по улицам района Гальянка, после чего ушел в поле и вернулся в лес. В комментариях тагильчане стали спорить, что заставило животного выйти к людям. Ранее URA.RU сообщало, что к жителям Невьянска (Свердловская область) лось вышел из леса. Также агентство рассказывало о раненой косуле, заблудившейся в екатеринбургском районе Эльмаш. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Нижним Тагиле жители испугались внезапно появившегося на улицах города кабана. Об этом сообщил очевидец Андрей. «На Уральском проспекте, 37 бегает очень здоровый кабан. Поздно снимать начали, просто не ожидали такое увидеть. Успели заснять, как он к дороге побежал в сторону магазина „Алеся“. После он побежал в сторону пруда, в гору. А сначала он был у дороги», — рассказал местный житель сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Животное увидели вечером третьего июня. По словам очевидцев, кабан сначала бегал по улицам района Гальянка, после чего ушел в поле и вернулся в лес. В комментариях тагильчане стали спорить, что заставило животного выйти к людям. Ранее URA.RU сообщало, что к жителям Невьянска (Свердловская область) лось вышел из леса. Также агентство рассказывало о раненой косуле, заблудившейся в екатеринбургском районе Эльмаш.