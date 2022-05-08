Жители Невьянска удивились появлению лося
В Невьянске (Свердловская область) лось вышел из леса и решил прогуляться по улицам города. Очевидцы поделились видео с животным.
«Целый день в Невьянске бегает лось, а охотовед не в курсе, наверное ждет, когда лося кто-нибудь собьет», — сообщает читатель сообществу «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».
Местные жители заметили лося на улице Калинина. На кадрах видно, как животное неторопливо идет по обочине дороги. Очевидцы удивились спокойной прогулке лося: «Кидаться же он не будет». Животные не редко выходят из леса, ранее URA.RU рассказывало о раненной косуле, которая заблудилась в екатеринбургском районе Эльмаш.
Лося обнаружили на улице Калинина
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