08 мая 2022
07 мая 2022

Лось решил прогуляться по улицам Невьянска. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лоси, косули, волки, лисы, рога, лось, млекопитающие, лесные животные, дикая природа
Жители Невьянска удивились появлению лося Фото:

В Невьянске (Свердловская область) лось вышел из леса и решил прогуляться по улицам города. Очевидцы поделились видео с животным.

«Целый день в Невьянске бегает лось, а охотовед не в курсе, наверное ждет, когда лося кто-нибудь собьет», — сообщает читатель сообществу «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители заметили лося на улице Калинина. На кадрах видно, как животное неторопливо идет по обочине дороги. Очевидцы удивились спокойной прогулке лося: «Кидаться же он не будет». Животные не редко выходят из леса, ранее URA.RU рассказывало о раненной косуле, которая заблудилась в екатеринбургском районе Эльмаш.

Лося обнаружили на улице Калинина
Фото:

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В Невьянске (Свердловская область) лось вышел из леса и решил прогуляться по улицам города. Очевидцы поделились видео с животным. «Целый день в Невьянске бегает лось, а охотовед не в курсе, наверное ждет, когда лося кто-нибудь собьет», — сообщает читатель сообществу «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Местные жители заметили лося на улице Калинина. На кадрах видно, как животное неторопливо идет по обочине дороги. Очевидцы удивились спокойной прогулке лося: «Кидаться же он не будет». Животные не редко выходят из леса, ранее URA.RU рассказывало о раненной косуле, которая заблудилась в екатеринбургском районе Эльмаш.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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