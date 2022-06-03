03 июня 2022
02 июня 2022

В Салехарде байкеры открыли мотосезон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сезона байкеров. Екатеринбург
Байкеры проехали по маршруту между Салехардом и Лабытнанги (архивное фото) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) официально дан старт мотосезону. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.

«Представители мотоклубов „Призраки Севера“ и „Белые кречеты“ проехали по маршруту Салехард — Лабытнанги — Салехард. Также прошла открытая тренировка по мотокроссу», — отмечается в сообщении.

В День России, 12 июня, любители мотоспорта из Лабытнанги и Салехарда планируют провести соревнования по мотокроссу. На мероприятии организаторы пообщались с участниками предстоящих соревнований.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде более 340 жителей принимают участие в массовом забеге «Разбуди Ямал». К жителям присоединился и глава города Алексей Титовский.

Открытие мотосезона в Салехарде
Открытие мотосезона в Салехарде

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В Салехарде (ЯНАО) официально дан старт мотосезону. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале. «Представители мотоклубов „Призраки Севера“ и „Белые кречеты“ проехали по маршруту Салехард — Лабытнанги — Салехард. Также прошла открытая тренировка по мотокроссу», — отмечается в сообщении. В День России, 12 июня, любители мотоспорта из Лабытнанги и Салехарда планируют провести соревнования по мотокроссу. На мероприятии организаторы пообщались с участниками предстоящих соревнований. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде более 340 жителей принимают участие в массовом забеге «Разбуди Ямал». К жителям присоединился и глава города Алексей Титовский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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