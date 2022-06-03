Байкеры проехали по маршруту между Салехардом и Лабытнанги (архивное фото)
В Салехарде (ЯНАО) официально дан старт мотосезону. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.
«Представители мотоклубов „Призраки Севера“ и „Белые кречеты“ проехали по маршруту Салехард — Лабытнанги — Салехард. Также прошла открытая тренировка по мотокроссу», — отмечается в сообщении.
В День России, 12 июня, любители мотоспорта из Лабытнанги и Салехарда планируют провести соревнования по мотокроссу. На мероприятии организаторы пообщались с участниками предстоящих соревнований.
Ранее URA.RU писало, что в Салехарде более 340 жителей принимают участие в массовом забеге «Разбуди Ямал». К жителям присоединился и глава города Алексей Титовский.
Открытие мотосезона в Салехарде
Открытие мотосезона в Салехарде
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