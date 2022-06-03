В Салехарде байкеры открыли мотосезон. Фото

04 июня 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Байкеры проехали по маршруту между Салехардом и Лабытнанги (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) официально дан старт мотосезону. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале. «Представители мотоклубов „Призраки Севера“ и „Белые кречеты“ проехали по маршруту Салехард — Лабытнанги — Салехард. Также прошла открытая тренировка по мотокроссу», — отмечается в сообщении. В День России, 12 июня, любители мотоспорта из Лабытнанги и Салехарда планируют провести соревнования по мотокроссу. На мероприятии организаторы пообщались с участниками предстоящих соревнований. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде более 340 жителей принимают участие в массовом забеге «Разбуди Ямал». К жителям присоединился и глава города Алексей Титовский. Открытие мотосезона в Салехарде Telegram-канал администрации Салехарда Открытие мотосезона в Салехарде Telegram-канал администрации Салехарда Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В Салехарде (ЯНАО) официально дан старт мотосезону. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале. «Представители мотоклубов „Призраки Севера“ и „Белые кречеты“ проехали по маршруту Салехард — Лабытнанги — Салехард. Также прошла открытая тренировка по мотокроссу», — отмечается в сообщении. В День России, 12 июня, любители мотоспорта из Лабытнанги и Салехарда планируют провести соревнования по мотокроссу. На мероприятии организаторы пообщались с участниками предстоящих соревнований. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде более 340 жителей принимают участие в массовом забеге «Разбуди Ямал». К жителям присоединился и глава города Алексей Титовский.