Дети в Свердловской области оригинально поддержали спецоперацию. Фото, видео

05 июня 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Один из участников нарисовал на самолетике букву V Фото: Владимир Жабриков, URA.RU В Березовском (Свердловская область) прошел чемпионат среди детей по запуску бумажных самолетиков. Один из участников нарисовал на своем самолете букву V — символ поддержки специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Чемпионат по запуску самолетиков прошел в трех возрастных категориях: 5 — 7 лет, 8 — 10, 11 — 14. «У младших лучший результат — 7,3 метра, у средних — 11,9, у старших — 12,3 метра. В прошлом году был рекорд — 14 метров», — сообщает журналист. По правилам соревнований, самолетики нельзя склеивать или усложнять дополнительными деталями. Они должны быть сделаны из листа обычной бумаги. В прошлые годы площадкой для чемпионата был парк Победы, но так как его закрыли на реконструкцию, мероприятие прошло возле дворца культуры «Современник» в Березовском. У одного из участника на самолете были нарисованы буквы V — символ поддержки российской спецоперации на Украине. В Минобороны объясняли, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве также объясняли, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Березовском (Свердловская область) прошел чемпионат среди детей по запуску бумажных самолетиков. Один из участников нарисовал на своем самолете букву V — символ поддержки специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Чемпионат по запуску самолетиков прошел в трех возрастных категориях: 5 — 7 лет, 8 — 10, 11 — 14. «У младших лучший результат — 7,3 метра, у средних — 11,9, у старших — 12,3 метра. В прошлом году был рекорд — 14 метров», — сообщает журналист. По правилам соревнований, самолетики нельзя склеивать или усложнять дополнительными деталями. Они должны быть сделаны из листа обычной бумаги. В прошлые годы площадкой для чемпионата был парк Победы, но так как его закрыли на реконструкцию, мероприятие прошло возле дворца культуры «Современник» в Березовском. У одного из участника на самолете были нарисованы буквы V — символ поддержки российской спецоперации на Украине. В Минобороны объясняли, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве также объясняли, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».