Помимо шума жителей смущает скорлупа, остающаяся на земле
В поселке Энергетиков (Свердловская область) жители жалуются на шум от производства по очистке кедрового ореха. Об этом серовчане написали в сообществе «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте».
«По улице Центральной, 5 налажено целое производство по очистке кедрового ореха. Шум целый день!», — говорится в сообщении.
Также жители возмущены тем, что после очистки остается большое количество скорлупы на земле. «Любовь к своему городу и окружению — не перестает удивлять», — добавил житель.
Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал