Серовчане жалуются на шум от очистки кедровых орехов. «Налажено целое производство»

07 июня 2022 в 04:37 Размер текста - 17 +

Помимо шума жителей смущает скорлупа, остающаяся на земле Фото: Александр Елизаров © URA.RU В поселке Энергетиков (Свердловская область) жители жалуются на шум от производства по очистке кедрового ореха. Об этом серовчане написали в сообществе «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». «По улице Центральной, 5 налажено целое производство по очистке кедрового ореха. Шум целый день!», — говорится в сообщении. Также жители возмущены тем, что после очистки остается большое количество скорлупы на земле. «Любовь к своему городу и окружению — не перестает удивлять», — добавил житель. Фото: «Это Серов, детка», vk.com Фото: «Это Серов, детка», vk.com Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В поселке Энергетиков (Свердловская область) жители жалуются на шум от производства по очистке кедрового ореха. Об этом серовчане написали в сообществе «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». «По улице Центральной, 5 налажено целое производство по очистке кедрового ореха. Шум целый день!», — говорится в сообщении. Также жители возмущены тем, что после очистки остается большое количество скорлупы на земле. «Любовь к своему городу и окружению — не перестает удивлять», — добавил житель.