06 июня 2022

Серовчане жалуются на шум от очистки кедровых орехов. «Налажено целое производство»

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Продукты и товары. Ханты-Мансийск, продукты, орехи, кедровые шишки, еда
Помимо шума жителей смущает скорлупа, остающаяся на земле Фото:

В поселке Энергетиков (Свердловская область) жители жалуются на шум от производства по очистке кедрового ореха. Об этом серовчане написали в сообществе «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте».

«По улице Центральной, 5 налажено целое производство по очистке кедрового ореха. Шум целый день!», — говорится в сообщении.

Также жители возмущены тем, что после очистки остается большое количество скорлупы на земле. «Любовь к своему городу и окружению — не перестает удивлять», — добавил житель.

Фото:
Фото:

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В поселке Энергетиков (Свердловская область) жители жалуются на шум от производства по очистке кедрового ореха. Об этом серовчане написали в сообществе «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». «По улице Центральной, 5 налажено целое производство по очистке кедрового ореха. Шум целый день!», — говорится в сообщении. Также жители возмущены тем, что после очистки остается большое количество скорлупы на земле. «Любовь к своему городу и окружению — не перестает удивлять», — добавил житель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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