Полпред УрФО раскрыл, чем регион поможет Донбассу

07 июня 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Полпред Владимир Якушев сравнил УрФО с Донбассом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уральский федеральный округ поможет Луганской и Донецкой народным республикам оживить их экономику. Об этом во вторник сообщил журналистам полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Донбасс — это промышленный регион. У него [региона] много общего с Уральским федеральным округом. То, что там требуется гуманитарная помощь — это само собой. Одной из главных задач, которую мы ставим перед собой — сделать регион [Донбасс] полноценным экономическим субъектом. Мне кажется, что у нас может быть много общего в экономических программах», — рассказал Якушев. Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ отправило на Украину эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв» уральского завода. В середине апреля полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев указал на необходимость наращивать производство востребованной военной и гражданской продукции на «Уралвагонзаводе». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Уральский федеральный округ поможет Луганской и Донецкой народным республикам оживить их экономику. Об этом во вторник сообщил журналистам полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Донбасс — это промышленный регион. У него [региона] много общего с Уральским федеральным округом. То, что там требуется гуманитарная помощь — это само собой. Одной из главных задач, которую мы ставим перед собой — сделать регион [Донбасс] полноценным экономическим субъектом. Мне кажется, что у нас может быть много общего в экономических программах», — рассказал Якушев. Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ отправило на Украину эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв» уральского завода. В середине апреля полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев указал на необходимость наращивать производство востребованной военной и гражданской продукции на «Уралвагонзаводе». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.