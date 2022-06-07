Аналитики: пермяки стали чаще вкладываться в рубли

08 июня 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Общие сбережения пермяков банков сейчас составляют более 388 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Пермского края стали чаще вкладываться в рублевые счета в банках. За последний год объем таких вкладов в регионе увеличился на 10%, рассказали URA.RU аналитики отделения Пермь Уральского ГУ Банка России. «Большую часть сбережений (более 91% в общем объеме депозитов) жители Пермского края хранят в рублях — почти 354 млрд, остальное — в иностранной валюте. За год объем рублевых вкладов увеличился на 10%», — сообщили в пресс-службе отделения. Объем вкладов в иностранной валюте за год, наоборот, снизился — на 22%. В целом, после снижения в начале 2022 года, рост объемов вклада пермяков вырос на 6%. В январе—феврале жители края сняли со своих счетов более 12 млрд рублей, однако позже поступление средств перекрыл отток финансов. Приток средств на вклады аналитики связывают с увеличением процентных ставок по кредитам и повышением ключевой ставки Центробанка России. Общие сбережения пермяков в банках превысили 388 млрд рублей. Ранее Центробанк РФ заявил о снижении ключевой ставки до 14% годовых. До этого ее повышали до рекордных 20%. Такое решение было принято, чтобы компенсировать девальвационный и инфляционные риски. Из-за начавшейся спецоперации РФ на Украине, западные страны начали вводить экономические санкции в отношении России. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жители Пермского края стали чаще вкладываться в рублевые счета в банках. За последний год объем таких вкладов в регионе увеличился на 10%, рассказали URA.RU аналитики отделения Пермь Уральского ГУ Банка России. «Большую часть сбережений (более 91% в общем объеме депозитов) жители Пермского края хранят в рублях — почти 354 млрд, остальное — в иностранной валюте. За год объем рублевых вкладов увеличился на 10%», — сообщили в пресс-службе отделения. Объем вкладов в иностранной валюте за год, наоборот, снизился — на 22%. В целом, после снижения в начале 2022 года, рост объемов вклада пермяков вырос на 6%. В январе—феврале жители края сняли со своих счетов более 12 млрд рублей, однако позже поступление средств перекрыл отток финансов. Приток средств на вклады аналитики связывают с увеличением процентных ставок по кредитам и повышением ключевой ставки Центробанка России. Общие сбережения пермяков в банках превысили 388 млрд рублей. Ранее Центробанк РФ заявил о снижении ключевой ставки до 14% годовых. До этого ее повышали до рекордных 20%. Такое решение было принято, чтобы компенсировать девальвационный и инфляционные риски. Из-за начавшейся спецоперации РФ на Украине, западные страны начали вводить экономические санкции в отношении России.