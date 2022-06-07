Челябинского экс-чиновника осудили за разглашение гостайны

08 июня 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Чиновник, находясь при должности, передал секретные документы своему подчиненному для копирования Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывшего сотрудника управления по труду и занятости населения Челябинской области осудили за разглашение государственной тайны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, будучи при должности, чиновник передал секретные документы своему подчиненному. «Должностное лицо учреждения в нарушение требований законодательства РФ о защите государственной тайны доверило документы, соответствующие грифу „секретно“ и составляющие государственную тайну, подчиненному сотруднику для их копирования. В процессе работы сотрудник ознакомился с данными сведениями и усвоил их», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона. В ведомстве отметили, что бывшего чиновника приговорили к шести месяцам условного лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Бывшего сотрудника управления по труду и занятости населения Челябинской области осудили за разглашение государственной тайны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, будучи при должности, чиновник передал секретные документы своему подчиненному. «Должностное лицо учреждения в нарушение требований законодательства РФ о защите государственной тайны доверило документы, соответствующие грифу „секретно“ и составляющие государственную тайну, подчиненному сотруднику для их копирования. В процессе работы сотрудник ознакомился с данными сведениями и усвоил их», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона. В ведомстве отметили, что бывшего чиновника приговорили к шести месяцам условного лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.