07 июня 2022

Челябинского экс-чиновника осудили за разглашение гостайны

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, документы, папка, совершенно секретно, тайна
Чиновник, находясь при должности, передал секретные документы своему подчиненному для копирования Фото:

Бывшего сотрудника управления по труду и занятости населения Челябинской области осудили за разглашение государственной тайны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, будучи при должности, чиновник передал секретные документы своему подчиненному.

«Должностное лицо учреждения в нарушение требований законодательства РФ о защите государственной тайны доверило документы, соответствующие грифу „секретно“ и составляющие государственную тайну, подчиненному сотруднику для их копирования. В процессе работы сотрудник ознакомился с данными сведениями и усвоил их», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона.

В ведомстве отметили, что бывшего чиновника приговорили к шести месяцам условного лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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Бывшего сотрудника управления по труду и занятости населения Челябинской области осудили за разглашение государственной тайны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, будучи при должности, чиновник передал секретные документы своему подчиненному. «Должностное лицо учреждения в нарушение требований законодательства РФ о защите государственной тайны доверило документы, соответствующие грифу „секретно“ и составляющие государственную тайну, подчиненному сотруднику для их копирования. В процессе работы сотрудник ознакомился с данными сведениями и усвоил их», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона. В ведомстве отметили, что бывшего чиновника приговорили к шести месяцам условного лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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