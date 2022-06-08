08 июня 2022

Полиция Екатеринбурга устроила облаву на сотни мигрантов. Видео

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Полиция в Екатеринбурге проверила более 300 иностранцев Фото:

Силовики УМВД по Екатеринбургу совместно с полицейскими регионального главка проверили порядка 300 мигрантов, у 11 из которых были выявлены нарушения. Об этом URA.RU сообщили городском управлении Министерства внутренних дел.

«Профилактическое мероприятие было обусловлено участившимися случаями противоправного поведения иностранных граждан на территории города. В ходе вечернего рейда полицейские проверили порядка 300 иностранцев. За различные нарушения, предусмотренные главой 18 КоАП РФ, к административной ответственности привлечено 11 иностранных граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что в ходе рейда более 30 иностранцев проверили на нахождение в розыске. Составлено более 15 административных протоколов за употребление алкоголя в общественном месте и мелкое хулиганство.

Ранее полиция Екатеринбурга устроила массовые облавы на мигрантов-нелегалов. В рамках операции силовики задержали около 600 человек. Горожане сообщали, что выявление незаконно живущих в РФ иностранцев продолжается. Ранее URA.RU сообщало о группе южан, которая толпой избила екатеринбуржца. Также агентство сообщало о рейдах на мигрантов, которые могут быть причастны к преступлениям в Свердловской области.

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Силовики УМВД по Екатеринбургу совместно с полицейскими регионального главка проверили порядка 300 мигрантов, у 11 из которых были выявлены нарушения. Об этом URA.RU сообщили городском управлении Министерства внутренних дел. «Профилактическое мероприятие было обусловлено участившимися случаями противоправного поведения иностранных граждан на территории города. В ходе вечернего рейда полицейские проверили порядка 300 иностранцев. За различные нарушения, предусмотренные главой 18 КоАП РФ, к административной ответственности привлечено 11 иностранных граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также отмечается, что в ходе рейда более 30 иностранцев проверили на нахождение в розыске. Составлено более 15 административных протоколов за употребление алкоголя в общественном месте и мелкое хулиганство. Ранее полиция Екатеринбурга устроила массовые облавы на мигрантов-нелегалов. В рамках операции силовики задержали около 600 человек. Горожане сообщали, что выявление незаконно живущих в РФ иностранцев продолжается. Ранее URA.RU сообщало о группе южан, которая толпой избила екатеринбуржца. Также агентство сообщало о рейдах на мигрантов, которые могут быть причастны к преступлениям в Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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