Полиция Екатеринбурга устроила облаву на сотни мигрантов. Видео

09 июня 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Полиция в Екатеринбурге проверила более 300 иностранцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Силовики УМВД по Екатеринбургу совместно с полицейскими регионального главка проверили порядка 300 мигрантов, у 11 из которых были выявлены нарушения. Об этом URA.RU сообщили городском управлении Министерства внутренних дел. «Профилактическое мероприятие было обусловлено участившимися случаями противоправного поведения иностранных граждан на территории города. В ходе вечернего рейда полицейские проверили порядка 300 иностранцев. За различные нарушения, предусмотренные главой 18 КоАП РФ, к административной ответственности привлечено 11 иностранных граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также отмечается, что в ходе рейда более 30 иностранцев проверили на нахождение в розыске. Составлено более 15 административных протоколов за употребление алкоголя в общественном месте и мелкое хулиганство. Ранее полиция Екатеринбурга устроила массовые облавы на мигрантов-нелегалов. В рамках операции силовики задержали около 600 человек. Горожане сообщали, что выявление незаконно живущих в РФ иностранцев продолжается. Ранее URA.RU сообщало о группе южан, которая толпой избила екатеринбуржца. Также агентство сообщало о рейдах на мигрантов, которые могут быть причастны к преступлениям в Свердловской области. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Силовики УМВД по Екатеринбургу совместно с полицейскими регионального главка проверили порядка 300 мигрантов, у 11 из которых были выявлены нарушения. Об этом URA.RU сообщили городском управлении Министерства внутренних дел. «Профилактическое мероприятие было обусловлено участившимися случаями противоправного поведения иностранных граждан на территории города. В ходе вечернего рейда полицейские проверили порядка 300 иностранцев. За различные нарушения, предусмотренные главой 18 КоАП РФ, к административной ответственности привлечено 11 иностранных граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также отмечается, что в ходе рейда более 30 иностранцев проверили на нахождение в розыске. Составлено более 15 административных протоколов за употребление алкоголя в общественном месте и мелкое хулиганство. Ранее полиция Екатеринбурга устроила массовые облавы на мигрантов-нелегалов. В рамках операции силовики задержали около 600 человек. Горожане сообщали, что выявление незаконно живущих в РФ иностранцев продолжается. Ранее URA.RU сообщало о группе южан, которая толпой избила екатеринбуржца. Также агентство сообщало о рейдах на мигрантов, которые могут быть причастны к преступлениям в Свердловской области.