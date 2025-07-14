Шеф-повар со звездой Мишлен и победитель «Адской Кухни» летят в Екатеринбург на большой фестиваль

Шеф-поварами международного фестиваля креативных индустрий (МФКИ), который пройдет в Екатеринбурге и шести городах Свердловской области, станет, в частности, обладатель звезды Мишлен Андрей Шмаков и победитель 5-го сезона «Адской Кухни» (телеканал «Пятница») Георгий Матвеев. Стартует все 18 августа и завершится 24-го. Фестиваль охватит семь индустрий — кино, архитектура, арт, мода, гастрономия, IT, реклама и медиа, а участие в нем примут больше 50 спикеров.
«Проведение такого масштабного события невозможно без объединения всех участников — лидеров креативных индустрий, региональной и муниципальной власти, представителей инфраструктуры поддержки. Такие события нас всех объединяют, учат решать сложные задачи сообща. Формируется команда лидеров нового времени, которые встают у руля развития креативной экономики. А это один из мощных смыслов Международного фестиваля креативных индустрий», — заявил замгубернатора, министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин, сообщается на сайте креативного кластера «Домна», где состоятся fashion-показы и гастрофестиваль.
Стартует МФКИ в Екатеринбурге в ККТ «Космос». Хедлайнерами открытия станет писатель, автор проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, ведущая программы «Модный приговор» («Первый канал»), заменившая Александра Васильева, Лилия Рах, летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский.
Сами индустрии будут разделены по площадкам. Ельцин Центр станет местом притяжения киноискусства, «Синара центр» — IT-технологий и стартапов, Дом городского головы И. И. Симанова на улице Попова, 4, открывшийся после реставрации, — ценителей архитектуры.
Пройдет МФКИ и в шести городах Свердловской области:
- Нижний Тагил — лаборатория креативного маркетинга «Заводим»;
- Березовский — Медиа Форум;
- Сысерть — проект «Креативные лидеры»;
- Краснотурьинск — «Форумом 4К: Территория будущего» (главный спикер режиссер фильма «Последний ронин» Макс Шишкин);
- Заречный — фестиваль «ИГРА ФОРМ» (от гончарного искусства до моды);
- Первоуральск — фестиваль локальной идентичности «Шайтанка фест».
Ранее о проведении фестиваля рассказал в своем telegram-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. По его словам, вклад креативных индустрий в экономику региона оценивается в 130 миллиардов рублей в год. Поэтому область заинтересована в увеличении числа проектов и инициатив.
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