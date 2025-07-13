Число погибших в лобовом ДТП с фурой и легковушкой на трассе Серов — Североуральск — Ивдель выросло до двух. Изначально было известно о смерти пассажирки Lada Kalina, однако через несколько часов в больнице скончался и водитель отечественного авто, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«В результате ДТП 30-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. 40-летний водитель легкового автомобиля был доставлен в Краснотурьинскую горбольницу, где спустя 4,5 часа скончался от полученных травм», — пояснили там.
Отмечается, что в момент аварии в машине находились еще трое детей в возрасте девяти месяцев, пяти и девяти лет. Пятилетний ребенок перевозился с нарушением ПДД. Их всех госпитализировали.
Авария случилась 11 июля на 13-м километре Серовского тракта. Водитель фуры уснул прямо за рулем и вылетел на встречку, где устроил лобовое ДТП с Lada Kalina. Пассажирка легковушки скончалась до приезда медиков.
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