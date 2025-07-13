13 июля 2025

Выросло число погибших в жестком ДТП с фурой на Серовском тракте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы ДПС организовали расследование
Инспекторы ДПС организовали расследование Фото:

Число погибших в лобовом ДТП с фурой и легковушкой на трассе Серов — Североуральск — Ивдель выросло до двух. Изначально было известно о смерти пассажирки Lada Kalina, однако через несколько часов в больнице скончался и водитель отечественного авто, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«В результате ДТП 30-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. 40-летний водитель легкового автомобиля был доставлен в Краснотурьинскую горбольницу, где спустя 4,5 часа скончался от полученных травм», — пояснили там.

Отмечается, что в момент аварии в машине находились еще трое детей в возрасте девяти месяцев, пяти и девяти лет. Пятилетний ребенок перевозился с нарушением ПДД. Их всех госпитализировали.

Авария случилась 11 июля на 13-м километре Серовского тракта. Водитель фуры уснул прямо за рулем и вылетел на встречку, где устроил лобовое ДТП с Lada Kalina. Пассажирка легковушки скончалась до приезда медиков.

Фото:

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Число погибших в лобовом ДТП с фурой и легковушкой на трассе Серов — Североуральск — Ивдель выросло до двух. Изначально было известно о смерти пассажирки Lada Kalina, однако через несколько часов в больнице скончался и водитель отечественного авто, рассказали в Госавтоинспекции региона. «В результате ДТП 30-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. 40-летний водитель легкового автомобиля был доставлен в Краснотурьинскую горбольницу, где спустя 4,5 часа скончался от полученных травм», — пояснили там. Отмечается, что в момент аварии в машине находились еще трое детей в возрасте девяти месяцев, пяти и девяти лет. Пятилетний ребенок перевозился с нарушением ПДД. Их всех госпитализировали. Авария случилась 11 июля на 13-м километре Серовского тракта. Водитель фуры уснул прямо за рулем и вылетел на встречку, где устроил лобовое ДТП с Lada Kalina. Пассажирка легковушки скончалась до приезда медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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