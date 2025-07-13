Из Екатеринбурга увеличат число рейсов в один из курортных городов Турции

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово увеличат частоту полетов в одну из ключевых воздушных гаваней средиземноморского побережья Турции — Даламан. С 1 августа самолеты авиакомпании Azur air будут летать туда по три раза в неделю, рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Рейсы в Даламан из международного аэропорта Кольцово будут выполняться во вторник, четверг и субботу на самолетах Boeing 767-300. Они рассчитаны на 336 кресел в салоне экономического класса», — пояснили там.
Даламан считается одним из крупнейших туристических хабов юго-запада Турции. Аэропорт города обеспечивает транспортную доступность популярных курортных регионов, таких как Фетхие и Мармарис.
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