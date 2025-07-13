13 июля 2025
12 июля 2025

Из Екатеринбурга увеличат число рейсов в один из курортных городов Турции

Между Екатеринбургом и турецким Даламаном увеличат количество рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсов станет больше с 1 августа
Рейсов станет больше с 1 августа Фото:

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово увеличат частоту полетов в одну из ключевых воздушных гаваней средиземноморского побережья Турции — Даламан. С 1 августа самолеты авиакомпании Azur air будут летать туда по три раза в неделю, рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Рейсы в Даламан из международного аэропорта Кольцово будут выполняться во вторник, четверг и субботу на самолетах Boeing 767-300. Они рассчитаны на 336 кресел в салоне экономического класса», — пояснили там.

Даламан считается одним из крупнейших туристических хабов юго-запада Турции. Аэропорт города обеспечивает транспортную доступность популярных курортных регионов, таких как Фетхие и Мармарис.

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Из екатеринбургского аэропорта Кольцово увеличат частоту полетов в одну из ключевых воздушных гаваней средиземноморского побережья Турции — Даламан. С 1 августа самолеты авиакомпании Azur air будут летать туда по три раза в неделю, рассказали в пресс-службе авиагавани. «Рейсы в Даламан из международного аэропорта Кольцово будут выполняться во вторник, четверг и субботу на самолетах Boeing 767-300. Они рассчитаны на 336 кресел в салоне экономического класса», — пояснили там. Даламан считается одним из крупнейших туристических хабов юго-запада Турции. Аэропорт города обеспечивает транспортную доступность популярных курортных регионов, таких как Фетхие и Мармарис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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