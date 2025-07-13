«Острая нехватка»: больница Первоуральска страдает из-за дефицита травматологов

В больнице Первоуральска (Свердловская область) сложилась острая нехватка травматологов. Об этом URA.RU сообщил источник в учреждении. В самой клинике наличие проблемы опровергли.
«В травмпункте острая нехватка травматологов. В июле нет возможности организовать работу в круглосуточном режиме и в выходные дни. Не закрыты некоторые суточные и ночные дежурства», — объяснил собеседник агентства. По его словам, информация доведена до главврача Александра Рожина с просьбой принять меры.
При этом в самой больнице информацию не подтвердили. «Кризиса с кадрами, в том числе по травматологам нет. Помощь пациентам оказывается ежедневно в круглосуточном режиме. Все смены, включая дежурства, закрыты», — уверили в клинике.
О проблемах в первоуральской больнице СМИ сообщают давно. Так, полгода назад там разразился скандал из-за массовых увольнений медиков — хирургов, травматологов и других специалистов. Причиной их назывался якобы затяжной конфликт с замглавврача по лечебной части. Медики писали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину. Под документом подписались более 80 человек.
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