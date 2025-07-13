13 июля 2025

Погиб, пропал, сбежал: жена свердловского бойца СВО больше года не могла узнать о его судьбе

Супруга участника СВО из Красноуральска 14 месяцев не могла узнать о его судьбе
© Служба новостей «URA.RU»
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Изначально жене сообщили о гибели мужа на СВО (архивное фото)
Изначально жене сообщили о гибели мужа на СВО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Красноуральске (Свердловская область) супруга участника спецоперации на Украине в течение 14 месяцев не могла получить официальных сведений о его судьбе. Сперва ей сказали о гибели мужа, потом о признании его дезертиром, а затем о том, что он пропал без вести, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Еще в апреле 2024 года командир штурмового отряда передал информацию о том, что Александр погиб в бою. Информация об этом якобы была передана в воинскую часть. Однако шли месяцы, но супруга так и не увидела тела погибшего, равно как и документа, подтверждающего его статус», — написал депутат в своем telegram-канале.

Через месяц прекратилось перечисление денежного довольствия. Женщина полгода писала в инстанции, и в ноябре того же года ей сообщили, что мужа признали дезертиром. Семья в это не поверила.

Весной 2025-го к делу подключилась военная прокуратура, которая подтвердила, что статус беглеца установлен необоснованно. В итоге солдата признали пропавшим без вести с мая 2024-го. Правоохранители постановили сделать перерасчет выплат, положенных родным бойца.

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В Красноуральске (Свердловская область) супруга участника спецоперации на Украине в течение 14 месяцев не могла получить официальных сведений о его судьбе. Сперва ей сказали о гибели мужа, потом о признании его дезертиром, а затем о том, что он пропал без вести, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «Еще в апреле 2024 года командир штурмового отряда передал информацию о том, что Александр погиб в бою. Информация об этом якобы была передана в воинскую часть. Однако шли месяцы, но супруга так и не увидела тела погибшего, равно как и документа, подтверждающего его статус», — написал депутат в своем telegram-канале. Через месяц прекратилось перечисление денежного довольствия. Женщина полгода писала в инстанции, и в ноябре того же года ей сообщили, что мужа признали дезертиром. Семья в это не поверила. Весной 2025-го к делу подключилась военная прокуратура, которая подтвердила, что статус беглеца установлен необоснованно. В итоге солдата признали пропавшим без вести с мая 2024-го. Правоохранители постановили сделать перерасчет выплат, положенных родным бойца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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