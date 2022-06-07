Губернатор ХМАО рассказала о поддержке IT-специалистов

08 июня 2022 в 22:07 Размер текста - 17 +

В Югре IT-специалистам окажут дополнительную помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для поддержки IT-специалистов в ХМАО введут понижающую ставку на доходы. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Информация появилась в telegram-канале главы округа. «Мы приняли решение о введении понижающей ставки на доходы. Например, ставка в размере 1% на доходы для организаций и ИП, аккредитованных в IT-сфере и являющихся правообладателями отечественного программного обеспечения. И до 4% на доходы для IТ-компаний, которые осуществляют деятельность в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, разработки компьютерного обеспечения и оказывают консультационные и другие сопутствующие услуги», — сообщила Комарова. Также югорские IT-компании ежегодно могут рассчитывать на грантовую поддержку для реализации своих проектов. Глава округа отметила, что региональные меры дополняют принятые правительством РФ решения. Ранее URA.RU писало, что кадровые потери IT-компаний, работающих в УрФО, после начала спецоперации на Украине составили лишь около одного процента сотрудников. Об этом заявил уральский полпред Владимир Якушев во время приветственного слова в режиме онлайн на пленарном заседании IT-форума в Ханты-Мансийске с участием стран БРИКС и ШОС. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Для поддержки IT-специалистов в ХМАО введут понижающую ставку на доходы. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Информация появилась в telegram-канале главы округа. «Мы приняли решение о введении понижающей ставки на доходы. Например, ставка в размере 1% на доходы для организаций и ИП, аккредитованных в IT-сфере и являющихся правообладателями отечественного программного обеспечения. И до 4% на доходы для IТ-компаний, которые осуществляют деятельность в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, разработки компьютерного обеспечения и оказывают консультационные и другие сопутствующие услуги», — сообщила Комарова. Также югорские IT-компании ежегодно могут рассчитывать на грантовую поддержку для реализации своих проектов. Глава округа отметила, что региональные меры дополняют принятые правительством РФ решения. Ранее URA.RU писало, что кадровые потери IT-компаний, работающих в УрФО, после начала спецоперации на Украине составили лишь около одного процента сотрудников. Об этом заявил уральский полпред Владимир Якушев во время приветственного слова в режиме онлайн на пленарном заседании IT-форума в Ханты-Мансийске с участием стран БРИКС и ШОС.