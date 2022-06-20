20 июня 2022
19 июня 2022

В ЯНАО будут платить перевозчикам беженцев из ДНР и ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, беженцы, жители, пострадавшие, обстрел, гуманитарная катастрофа
Власти Лабытнанги возместят затраты за перевозку беженцев в ЯНАО Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Администрация Лабытнанги (ЯНАО) вводит субсидию для возмещения дорожных расходов перевозчикам беженцев ДНР и ЛНР, которых будут доставлять на территорию округа. Об этом URA.RU сообщили в мэрии муниципалитета.

«Субсидия предназначена для возмещения дорожных расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), связанных с перевозкой прибывших на территорию городского округа Лабытнанги граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, к пунктам долговременного пребывания в городах Новый Уренгой и Надым», — сообщили агентству в ведомстве. Постановление разместили на сайте администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выросло количество беженцев с Донецкой и Луганской народных республик. Губернатор региона Дмитрий Артюхов отметил, что количество детей, поступающих в школы и детсады, увеличилось, а число соискателей работы растет.

Специальная операция началась на Украине 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация страны. Решение приняли из-за восьмилетнего конфликта на территории ДНР и ЛНР.

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Администрация Лабытнанги (ЯНАО) вводит субсидию для возмещения дорожных расходов перевозчикам беженцев ДНР и ЛНР, которых будут доставлять на территорию округа. Об этом URA.RU сообщили в мэрии муниципалитета. «Субсидия предназначена для возмещения дорожных расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), связанных с перевозкой прибывших на территорию городского округа Лабытнанги граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, к пунктам долговременного пребывания в городах Новый Уренгой и Надым», — сообщили агентству в ведомстве. Постановление разместили на сайте администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выросло количество беженцев с Донецкой и Луганской народных республик. Губернатор региона Дмитрий Артюхов отметил, что количество детей, поступающих в школы и детсады, увеличилось, а число соискателей работы растет. Специальная операция началась на Украине 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация страны. Решение приняли из-за восьмилетнего конфликта на территории ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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