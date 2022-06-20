В ЯНАО будут платить перевозчикам беженцев из ДНР и ЛНР

Власти Лабытнанги возместят затраты за перевозку беженцев в ЯНАО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Администрация Лабытнанги (ЯНАО) вводит субсидию для возмещения дорожных расходов перевозчикам беженцев ДНР и ЛНР, которых будут доставлять на территорию округа. Об этом URA.RU сообщили в мэрии муниципалитета.

«Субсидия предназначена для возмещения дорожных расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), связанных с перевозкой прибывших на территорию городского округа Лабытнанги граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, к пунктам долговременного пребывания в городах Новый Уренгой и Надым», — сообщили агентству в ведомстве. Постановление разместили на сайте администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выросло количество беженцев с Донецкой и Луганской народных республик. Губернатор региона Дмитрий Артюхов отметил, что количество детей, поступающих в школы и детсады, увеличилось, а число соискателей работы растет.

Специальная операция началась на Украине 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация страны. Решение приняли из-за восьмилетнего конфликта на территории ДНР и ЛНР.