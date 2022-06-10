Кива: «кошелек» Зеленского вывез за границу два млд долларов

Андрей Наумов не только «кошелек» Владимира Зеленского, но и друг главы СБУ Ивана Банакова Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

При пересечении границы в Сербии арестован «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского генерал СБУ Андрей Наумов, он пытался провезти через границу 20 миллионов долларов и драгоценные камни, перед началом российской спецоперации Наумов вместе с главой СБУ Банаковым вывезли за пределы Украины почти два миллиарда долларов. Об этом в своем telegram-канале написал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«В Сербии арестован, при пересечении границы, „кошелек“ [президента Украины Владимира] Зеленского — генерал СБУ Андрей Наумов. Он пытался незаконно провезти через границу 20 миллионов долларов и драгоценные камни», — написал Кива.«Наумов руководил Главным Управлением внутренний безопасности СБУ — 23.02.2022 перед самым началом специальной военной операции, он вместе с Главой СБУ Иваном Бакановым выехали из Украины и вывезли с собой наличными около — 2млрд. $ Об этом я писал раньше!», — рассказал Кива.

По его данным, в настоящее время Наумов задержан и помещен в следственный изолятор в города Ниш (Сербия). Он отметил, что генералу СБУ грозит до 12 лет лишения свободы, если его признают виновным в совершении контрабанды.

Кива добавил, что «украинская сторона предпринимает все усилия, чтобы скрыть данный факт. [генерал СБУ Андрей] Наумов был не только „кошельком“ у Зеленского он близкий друг Главы СБУ [Ивана] Баканова», — подчеркнул он. Бывший депутат Верховной Рады обратился к украинскому народу с предупреждением «пока вы — соотечественники превращаетесь в удобрение — лицедеи тоннами вывозят в Европу награбленные деньги и скупают недвижимость», — убежден он.

Однако ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский объявил двух генералов СБУ «антигероями». Среди них — экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который незадолго до спецоперации РФ на Украине был обвинен по статье о госизмене.

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