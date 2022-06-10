10 июня 2022

В Тюмени пропала пенсионерка, страдающая потерей памяти. Фото

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День детей. Курган, пенсионерка, старушка, бабушка, трость в руке
Пенсионерка не выходила на связь с близкими двое суток Фото:

В Тюмени пропала пенсионерка, которая страдает потерей памяти. Пожилая женщина не выходила на связь двое суток. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Морозова Валентина Захаровна 1961 года рождения 9 июня около 7:00 ушла из дома по улице Республики в городе Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в ориентировке.

Последний раз женщину видели в куртке, сиреневой олимпийке, красных спортивных штанах и черной обуви. Отмечается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру 102. Также связаться можно с поисковиками — 8-932-32-39-911.

Фото:

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В Тюмени пропала пенсионерка, которая страдает потерей памяти. Пожилая женщина не выходила на связь двое суток. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Морозова Валентина Захаровна 1961 года рождения 9 июня около 7:00 ушла из дома по улице Республики в городе Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в ориентировке. Последний раз женщину видели в куртке, сиреневой олимпийке, красных спортивных штанах и черной обуви. Отмечается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру 102. Также связаться можно с поисковиками — 8-932-32-39-911.
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