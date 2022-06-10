Пенсионерка не выходила на связь с близкими двое суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени пропала пенсионерка, которая страдает потерей памяти. Пожилая женщина не выходила на связь двое суток. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Морозова Валентина Захаровна 1961 года рождения 9 июня около 7:00 ушла из дома по улице Республики в городе Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в ориентировке.

Последний раз женщину видели в куртке, сиреневой олимпийке, красных спортивных штанах и черной обуви. Отмечается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру 102. Также связаться можно с поисковиками — 8-932-32-39-911.

Фото: поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»