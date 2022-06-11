Шольц призвал включить в Евросоюз Северную Македонию и Албанию

Олаф Шольц похвалил Северную Македонию за санкции против РФ Фото: Bundesregierung\Denzel

Евросоюзу стоит начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.

«Очень важно привнести новую динамику в этот процесс. Я буду выступать за то, чтобы следующие шаги были сделаны», — заявил Шольц, сообщает Reuters. Он также похвалил Северную Македонию за поддержку антироссийских санкций.

У Северной Македонии и Албании есть статус кандидатов на вступление в ЕС, но они пока не начали переговоры по этому вопросу. Издание отмечает, что в последние годы процесс не продвигался из-за сомнений по поводу целесообразности расширения Евросоюза. Ковачевски отметил, что Северная Македония провела много сложных реформ дли присоединения.

Ранее Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Шольц заявил, что Брюссель не может принять ее, потому что другие кандидаты ждали вступления долгие годы. По его словам, ЕС давно пообещал членство Северной Македонии, Албании, Черногории и Сербии.