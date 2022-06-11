Свердловчане пожаловались в управляющую компанию на затопленные квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ревды (Свердловская область) пожаловались на отказ управляющей компании обесточить подъезд после того, как дождь затопил несколько квартир и одну из девушек ударило током. Об этом рассказал очевидец.

«После сегодняшнего дождя у нас в подъезде опять потоп: квартиры на пятом этаже залило, замкнула проводка, из-за этого одну соседку ударило током от дверного звонка. В УК на просьбу обесточить подъезд, сказали, чтобы мы сами в щитке обесточили квартиры», — рассказал очевидец сообществу «Ревдинский рабочий (Ревда)» в соцсети «ВКонтакте».

Дождь затопил несколько квартир в доме на улице Павла Зыкина, 12. По словам жильцов, они обратились в УК «Уют» с просьбой обесточить подъезд от электричества и вызвать коммунальщиков, однако им отказали. Свердловчане сообщают, что два года назад после ливня случилась подобная ситуация, в управляющей компании также отказали. URA.RU направило в УК запрос.

Ранее URA.RU сообщало о введении режима «повышенной готовности» в Ревде из-за возможных подъемов уровней воды в реках и водохранилищах. Также агентство рассказывало, что штормовой ветер сорвал крышу с колледжа в Ревде.