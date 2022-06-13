В ХМАО коммерсанты скрыли от налогов полмиллиарда рублей

Подозреваемые признали свою вину и возместили недоимку в бюджет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе гендиректор и зам коммерческой организации скрыли от налогов более 490 миллионов рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по ХМАО.

«Следствием установлено, что подозреваемые, занимая должности генерального директора и заместителя генерального директора акционерного общества, с целью уклонения от уплаты налогов в первом полугодии 2019 года создали фиктивный документооборот с тремя предприятиями. Фактически никакие работы не выполнялись. Отразив в налоговой отчетности недостоверные сведения, подозреваемые уклонились от уплаты в федеральный бюджет более 490 миллионов рублей налоговых отчислений», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемые признали свою вину и возместили в бюджет более 780 миллионов рублей. В эту сумму вошла недоимка, а также штрафы и пени. За полное погашение задолженности уголовное дело по п.«а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ прекращено.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор компании «КапРемСервис» полтора года уклонялся от уплаты налогов, спрятав таким образом более 100 миллионов рублей. По итогам 2018 года компания была крупнейшим подрядчиком ПАО «Газпром нефть»