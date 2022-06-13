13 июня 2022

В ХМАО коммерсанты скрыли от налогов полмиллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Подозреваемые признали свою вину и возместили недоимку в бюджет Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе гендиректор и зам коммерческой организации скрыли от налогов более 490 миллионов рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по ХМАО.

«Следствием установлено, что подозреваемые, занимая должности генерального директора и заместителя генерального директора акционерного общества, с целью уклонения от уплаты налогов в первом полугодии 2019 года создали фиктивный документооборот с тремя предприятиями. Фактически никакие работы не выполнялись. Отразив в налоговой отчетности недостоверные сведения, подозреваемые уклонились от уплаты в федеральный бюджет более 490 миллионов рублей налоговых отчислений», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемые признали свою вину и возместили в бюджет более 780 миллионов рублей. В эту сумму вошла недоимка, а также штрафы и пени. За полное погашение задолженности уголовное дело по п.«а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ прекращено.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор компании «КапРемСервис» полтора года уклонялся от уплаты налогов, спрятав таким образом более 100 миллионов рублей. По итогам 2018 года компания была крупнейшим подрядчиком ПАО «Газпром нефть»

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Ханты-Мансийском автономном округе гендиректор и зам коммерческой организации скрыли от налогов более 490 миллионов рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по ХМАО. «Следствием установлено, что подозреваемые, занимая должности генерального директора и заместителя генерального директора акционерного общества, с целью уклонения от уплаты налогов в первом полугодии 2019 года создали фиктивный документооборот с тремя предприятиями. Фактически никакие работы не выполнялись. Отразив в налоговой отчетности недостоверные сведения, подозреваемые уклонились от уплаты в федеральный бюджет более 490 миллионов рублей налоговых отчислений», — сообщили в ведомстве. Подозреваемые признали свою вину и возместили в бюджет более 780 миллионов рублей. В эту сумму вошла недоимка, а также штрафы и пени. За полное погашение задолженности уголовное дело по п.«а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ прекращено. Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор компании «КапРемСервис» полтора года уклонялся от уплаты налогов, спрятав таким образом более 100 миллионов рублей. По итогам 2018 года компания была крупнейшим подрядчиком ПАО «Газпром нефть»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...