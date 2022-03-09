Бизнес-партнер дочки «Газпрома» в ХМАО не платил налоги 1,5 года

10 марта 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Следственный комитет ХМАО завершено расследование в отношении бывшего директора «КапРемСервис» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-директор компании «КапРемСервис» (по итогам 2018 года компания была крупнейшим подрядчиком ПАО «Газпром нефть») полтора года уклонялся от уплаты налогов, спрятав таким образом более 100 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении следственного комитета по ХМАО. «Подозреваемый, с целью уклонения от уплаты налогов создал фиктивный документооборот с 4 фиктивными предприятиями. Отразив в налоговой отчетности недостоверные сведения, подозреваемый уклонился от уплаты более 100 миллионов рублей. В целях возмещения ущерба следователями арестовано имущество общества и подозреваемого общей стоимостью более 400 миллионов рублей, а также денежные средства на счетах в кредитных учреждениях», — сказано в сообщении следственного комитета. Бывший директор сознался следствию в преступлении, раскаялся в содеянном и возместил в бюджет РФ более 160 миллионов рублей, в том числе недоимку и пени. В связи с этим, согласно статье 199 УК РФ, экс-директор был освобожден от уголовной ответственности. Ранее URA.RU писало, что директор нефтекомпании «Каюм нефть» в Нягани Александр Барыбкин также избежал уголовного наказания за уклонение от уплаты налогов, так как полностью возместил недоимку. С него взыскали более 520 миллионов рублей с учетом пени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-директор компании «КапРемСервис» (по итогам 2018 года компания была крупнейшим подрядчиком ПАО «Газпром нефть») полтора года уклонялся от уплаты налогов, спрятав таким образом более 100 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении следственного комитета по ХМАО. «Подозреваемый, с целью уклонения от уплаты налогов создал фиктивный документооборот с 4 фиктивными предприятиями. Отразив в налоговой отчетности недостоверные сведения, подозреваемый уклонился от уплаты более 100 миллионов рублей. В целях возмещения ущерба следователями арестовано имущество общества и подозреваемого общей стоимостью более 400 миллионов рублей, а также денежные средства на счетах в кредитных учреждениях», — сказано в сообщении следственного комитета. Бывший директор сознался следствию в преступлении, раскаялся в содеянном и возместил в бюджет РФ более 160 миллионов рублей, в том числе недоимку и пени. В связи с этим, согласно статье 199 УК РФ, экс-директор был освобожден от уголовной ответственности. Ранее URA.RU писало, что директор нефтекомпании «Каюм нефть» в Нягани Александр Барыбкин также избежал уголовного наказания за уклонение от уплаты налогов, так как полностью возместил недоимку. С него взыскали более 520 миллионов рублей с учетом пени.