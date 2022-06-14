Пермяки хотят работать 4 дня в неделю за полную зарплату

15 июня 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Из числа опрошенных 85% хотели бы работать поменьше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Пермского края хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. На это согласились 85% опрошенных пермяков. Результаты опроса представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru. «Среди жителей Пермского края позитивно относятся к идее четырехдневной рабочей недели 85% опрошенных. Из них 74% готовы перейти на такой режим только при условии сохранения уровня заработной платы, 11% — независимо ни от чего», — указано в результатах исследования. Независимо от того, уменьшится зарплата или нет, перейти на короткую неделю согласились 21% ИТ-специалистов, а также по 18% маркетологов, юристов, медиков и работников сферы гостеприимства. Однозначно против постоянно укороченной рабочей недели выступили лишь 3% жителей Прикамья. Больше всего противников короткой недели встретилось среди менеджеров высшего звена, работников науки и образования, а также среди медиков (по 12%). Ранее URA.RU сообщало, что в Перми назвали рабочую профессию с зарплатой в 130 тысяч. Такие условия предлагали кандидатам в водители-экспедиторы. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жители Пермского края хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. На это согласились 85% опрошенных пермяков. Результаты опроса представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru. «Среди жителей Пермского края позитивно относятся к идее четырехдневной рабочей недели 85% опрошенных. Из них 74% готовы перейти на такой режим только при условии сохранения уровня заработной платы, 11% — независимо ни от чего», — указано в результатах исследования. Независимо от того, уменьшится зарплата или нет, перейти на короткую неделю согласились 21% ИТ-специалистов, а также по 18% маркетологов, юристов, медиков и работников сферы гостеприимства. Однозначно против постоянно укороченной рабочей недели выступили лишь 3% жителей Прикамья. Больше всего противников короткой недели встретилось среди менеджеров высшего звена, работников науки и образования, а также среди медиков (по 12%). Ранее URA.RU сообщало, что в Перми назвали рабочую профессию с зарплатой в 130 тысяч. Такие условия предлагали кандидатам в водители-экспедиторы.