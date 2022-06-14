14 июня 2022

Пермяки хотят работать 4 дня в неделю за полную зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Из числа опрошенных 85% хотели бы работать поменьше Фото:

Жители Пермского края хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. На это согласились 85% опрошенных пермяков. Результаты опроса представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

«Среди жителей Пермского края позитивно относятся к идее четырехдневной рабочей недели 85% опрошенных. Из них 74% готовы перейти на такой режим только при условии сохранения уровня заработной платы, 11% — независимо ни от чего», — указано в результатах исследования.

Независимо от того, уменьшится зарплата или нет, перейти на короткую неделю согласились 21% ИТ-специалистов, а также по 18% маркетологов, юристов, медиков и работников сферы гостеприимства. Однозначно против постоянно укороченной рабочей недели выступили лишь 3% жителей Прикамья. Больше всего противников короткой недели встретилось среди менеджеров высшего звена, работников науки и образования, а также среди медиков (по 12%).

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми назвали рабочую профессию с зарплатой в 130 тысяч. Такие условия предлагали кандидатам в водители-экспедиторы.

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Жители Пермского края хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. На это согласились 85% опрошенных пермяков. Результаты опроса представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru. «Среди жителей Пермского края позитивно относятся к идее четырехдневной рабочей недели 85% опрошенных. Из них 74% готовы перейти на такой режим только при условии сохранения уровня заработной платы, 11% — независимо ни от чего», — указано в результатах исследования. Независимо от того, уменьшится зарплата или нет, перейти на короткую неделю согласились 21% ИТ-специалистов, а также по 18% маркетологов, юристов, медиков и работников сферы гостеприимства. Однозначно против постоянно укороченной рабочей недели выступили лишь 3% жителей Прикамья. Больше всего противников короткой недели встретилось среди менеджеров высшего звена, работников науки и образования, а также среди медиков (по 12%). Ранее URA.RU сообщало, что в Перми назвали рабочую профессию с зарплатой в 130 тысяч. Такие условия предлагали кандидатам в водители-экспедиторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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