Губернатор ХМАО Руслан Кухарук избавляется от распорядка, принятого при его предшественнице Наталье Комаровой. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа отмечает, что он оптимизировал время, которое чиновники окружного правительства тратили на заседания, аппаратные совещания и бесконечные штабы.
«При Комаровой кабмин заседал по пятницам, вне зависимости от необходимости. А в понедельник были аппаратные совещания у замов губернаторов, в другие дни — штабы. Кухарук старается собирать заседания правительства в начале или середине недели, совмещая их с летучками по мере накопления вопросов. Все штабы он отменил, что высвободило немало времени», — сообщает инсайдер.
На сайте правительства и в telegram-канале губернатора можно отследить, что график заседаний окружного кабмина стал действительно более гибким. Обязательных пятничных заседаний нет.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!