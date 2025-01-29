29 января 2025

Губернатор ХМАО избавляется от распорядка предшественницы. Инсайд

Губернатор ХМАО Кухарук отменил штабы Комаровой и перенес заседания кабмина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сделал график заседаний кабмина более гибким
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сделал график заседаний кабмина более гибким Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук избавляется от распорядка, принятого при его предшественнице Наталье Комаровой. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа отмечает, что он оптимизировал время, которое чиновники окружного правительства тратили на заседания, аппаратные совещания и бесконечные штабы.

«При Комаровой кабмин заседал по пятницам, вне зависимости от необходимости. А в понедельник были аппаратные совещания у замов губернаторов, в другие дни — штабы. Кухарук старается собирать заседания правительства в начале или середине недели, совмещая их с летучками по мере накопления вопросов. Все штабы он отменил, что высвободило немало времени», — сообщает инсайдер.

На сайте правительства и в telegram-канале губернатора можно отследить, что график заседаний окружного кабмина стал действительно более гибким. Обязательных пятничных заседаний нет.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук избавляется от распорядка, принятого при его предшественнице Наталье Комаровой. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа отмечает, что он оптимизировал время, которое чиновники окружного правительства тратили на заседания, аппаратные совещания и бесконечные штабы. «При Комаровой кабмин заседал по пятницам, вне зависимости от необходимости. А в понедельник были аппаратные совещания у замов губернаторов, в другие дни — штабы. Кухарук старается собирать заседания правительства в начале или середине недели, совмещая их с летучками по мере накопления вопросов. Все штабы он отменил, что высвободило немало времени», — сообщает инсайдер. На сайте правительства и в telegram-канале губернатора можно отследить, что график заседаний окружного кабмина стал действительно более гибким. Обязательных пятничных заседаний нет. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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