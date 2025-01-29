29 января 2025

Житель ХМАО убил друга и засыпал труп цементом на пустыре

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанину грозит срок за жестокое убийство друга
Югорчанину грозит срок за жестокое убийство друга Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) мужчина во время ссоры убил друга, а после вывез труп на пустырь и засыпал цементом. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) региона.

«Обвиняемый в ходе конфликта с потерпевшим задушил мужчину, завернул его тело в палас, а после этого вывез на окраину города, где оставил на пустыре, засыпав цементной смесью», — сказано в telegram-канале ведомства. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.

Преступление вскрылось, когда силовики искали без вести пропавшего тюменца — он и оказался убитым товарищем югорчанина. Теперь подозреваемому грозит срок за убийство, дело направлено в суд.

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В Нефтеюганске (ХМАО) мужчина во время ссоры убил друга, а после вывез труп на пустырь и засыпал цементом. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) региона. «Обвиняемый в ходе конфликта с потерпевшим задушил мужчину, завернул его тело в палас, а после этого вывез на окраину города, где оставил на пустыре, засыпав цементной смесью», — сказано в telegram-канале ведомства. Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Преступление вскрылось, когда силовики искали без вести пропавшего тюменца — он и оказался убитым товарищем югорчанина. Теперь подозреваемому грозит срок за убийство, дело направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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