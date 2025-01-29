Житель ХМАО убил друга и засыпал труп цементом на пустыре

В Нефтеюганске (ХМАО) мужчина во время ссоры убил друга, а после вывез труп на пустырь и засыпал цементом. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) региона.
«Обвиняемый в ходе конфликта с потерпевшим задушил мужчину, завернул его тело в палас, а после этого вывез на окраину города, где оставил на пустыре, засыпав цементной смесью», — сказано в telegram-канале ведомства. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.
Преступление вскрылось, когда силовики искали без вести пропавшего тюменца — он и оказался убитым товарищем югорчанина. Теперь подозреваемому грозит срок за убийство, дело направлено в суд.
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