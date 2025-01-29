В населенных пунктах ХМАО ученики второй смены не пойдут в школу из-за низкой температуры. Сообщение об актировке появилось на портале «Госуслуги».
«30 января занятия с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура -32,1 градуса. Ветер 1 м/с», — указано в сообщении на портале.
Учебный процесс приостановлен для учеников с 1 по 8 класс в населенных пунктах Березовского района: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож.
С 1 по 4 классы:
- Город Нягань;
- Поселки: Светлый, Уньюган, Коммунистический, Игрим;
- Села: Сосьва, Перегребное, Шеркалы, Няксимволь, Корлики;
- Деревни: Щекурья, Кимкьясуй, Чемаши, Нижние Нарыкары, Хулимсунт.
Ранее URA.RU писало, что утром 30 января у школьников первой смены из-за морозов отменены занятия. Дома остались ученики начальных классов.
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