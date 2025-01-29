29 января 2025

В ХМАО отменили занятия второй смены из-за морозов. Список

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В школах ХМАО отменили занятия из-за мороза
В школах ХМАО отменили занятия из-за мороза Фото:
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Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

В населенных пунктах ХМАО ученики второй смены не пойдут в школу из-за низкой температуры. Сообщение об актировке появилось на портале «Госуслуги».

«30 января занятия с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура -32,1 градуса. Ветер 1 м/с», — указано в сообщении на портале.

Учебный процесс приостановлен для учеников с 1 по 8 класс в населенных пунктах Березовского района: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож.

С 1 по 4 классы:

  • Город Нягань;
  • Поселки: Светлый, Уньюган, Коммунистический, Игрим;
  • Села: Сосьва, Перегребное, Шеркалы, Няксимволь, Корлики;
  • Деревни: Щекурья, Кимкьясуй, Чемаши, Нижние Нарыкары, Хулимсунт.

Ранее URA.RU писало, что утром 30 января у школьников первой смены из-за морозов отменены занятия. Дома остались ученики начальных классов.

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В населенных пунктах ХМАО ученики второй смены не пойдут в школу из-за низкой температуры. Сообщение об актировке появилось на портале «Госуслуги». «30 января занятия с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура -32,1 градуса. Ветер 1 м/с», — указано в сообщении на портале. Учебный процесс приостановлен для учеников с 1 по 8 класс в населенных пунктах Березовского района: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож. С 1 по 4 классы: Ранее URA.RU писало, что утром 30 января у школьников первой смены из-за морозов отменены занятия. Дома остались ученики начальных классов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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