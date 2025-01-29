В ХМАО рождаемость пошла вверх впервые за десятилетие

В ХМАО впервые за последние 12 лет отметили рост рождаемости. В 2024 году в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства родилось на 500 детей больше, чем в предыдущем году, сообщила президент учреждения Лариса Белоцерковцева в своем telegram-канале.
«В 2024 году прекратилось падение по количеству родов в округе, возможно, мы выходим на плато. Мы приняли в Центре 8191 роды, что почти на 500 больше, чем в 2023 году. Самое главное, что прекратилось падение, и даже есть прибавление этих родов», — отметила Белоцерковцева.
По словам главы Центра, рождаемость в Югре, как и в целом по России, начала снижаться еще в 2013 году. Коэффициент рождаемости в регионе за десятилетие сильно сократился, однако оставался выше среднего по стране. Этому, по мнению Белоцерковцевой, способствовали меры поддержки семей, которые существуют в ХМАО.
«В нашем округе число первых родов сократилось на 60 процентов, потому что уменьшилось количество женщин в возрасте от 24 до 36 лет, которые впервые становятся матерями. Это связано с тем, что в 90-е годы наблюдался спад рождаемости», — подчеркнула Лариса Белоцерковцева. Количество вторых родов также сократилось на 38 процентов. Число третьих и четвертых родов возросло, но они не компенсируют потери, вызванные снижением количества первородящих женщин.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с января по октябрь текущего года смертность среди детей в возрасте до года выросла на 32,7%. Такие данные следуют из аналитики Тюменьстата.
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