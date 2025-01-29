Власти ХМАО выберут нового директора сургутского драмтеатра из двух кандидатур: на пост претендуют Светлана Астраханцева и Анжела Гасилова. Голосование запущено на портале «Команды Югры».
«Астраханцева Светлана: 2021–настоящее время, директор БУ „Сургутский музыкально-драматический театр“. Гасилова Анжела: 2021–настоящее время, замдиректора — главный редактор по документалистике, замдиректора по территориальному развитию медиаресурсов АУ „Окружная телерадиокомпания „Югра““, — следует из анкет кандидатов.
Голосование продлится до 2 февраля. На момент публикации лидирует Астраханцева. При ее руководстве спектакль сургутского драмтеатра выиграл номинацию в Большом детском фестивале, худруком которого является артист Сергей Безруков.
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