29 января 2025

Власти ХМАО запустили голосование на пост директора сургутского драмтеатра. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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На должность директора сургутского драмтеатра претендуют Светлана Астраханцева и Анжела Гасилова
На должность директора сургутского драмтеатра претендуют Светлана Астраханцева и Анжела Гасилова Фото:

Власти ХМАО выберут нового директора сургутского драмтеатра из двух кандидатур: на пост претендуют Светлана Астраханцева и Анжела Гасилова. Голосование запущено на портале «Команды Югры».

«Астраханцева Светлана: 2021–настоящее время, директор БУ „Сургутский музыкально-драматический театр“. Гасилова Анжела: 2021–настоящее время, замдиректора — главный редактор по документалистике, замдиректора по территориальному развитию медиаресурсов АУ „Окружная телерадиокомпания „Югра““, — следует из анкет кандидатов.

Голосование продлится до 2 февраля. На момент публикации лидирует Астраханцева. При ее руководстве спектакль сургутского драмтеатра выиграл номинацию в Большом детском фестивале, худруком которого является артист Сергей Безруков.

На должность директора сургутского драмтеатра претендуют Светлана Астраханцева и Анжела Гасилова
На должность директора сургутского драмтеатра претендуют Светлана Астраханцева и Анжела Гасилова
Фото:

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Власти ХМАО выберут нового директора сургутского драмтеатра из двух кандидатур: на пост претендуют Светлана Астраханцева и Анжела Гасилова. Голосование запущено на портале «Команды Югры». «Астраханцева Светлана: 2021–настоящее время, директор БУ „Сургутский музыкально-драматический театр“. Гасилова Анжела: 2021–настоящее время, замдиректора — главный редактор по документалистике, замдиректора по территориальному развитию медиаресурсов АУ „Окружная телерадиокомпания „Югра““, — следует из анкет кандидатов. Голосование продлится до 2 февраля. На момент публикации лидирует Астраханцева. При ее руководстве спектакль сургутского драмтеатра выиграл номинацию в Большом детском фестивале, худруком которого является артист Сергей Безруков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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