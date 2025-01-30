Росавиация отозвала у Utair допуск на перелеты из ХМАО и Тюмени в Узбекистан

Компания Utair лишилась допуска на авиаперелеты из Тюмени и Сургута (ХМАО) в Самарканд (Узбекистан). Информация об этом указана на официальном сайте Росавиации.
«Отозвать допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов согласно приложению №2 к настоящему приказу. Тюмень — Самарканд, частота полетов: три раза в неделю. Решение: отозвать. Сургут — Самарканд, частота полетов: три раза в неделю. Решение: отозвать», — указано в документах, опубликованных на сайте Росавиации.
В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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