Росавиация отозвала у Utair допуск на перелеты из ХМАО и Тюмени в Узбекистан

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У Utair отозвали допуск на полеты из Тюмени и Сургута в Самарканд
У Utair отозвали допуск на полеты из Тюмени и Сургута в Самарканд Фото:

Компания Utair лишилась допуска на авиаперелеты из Тюмени и Сургута (ХМАО) в Самарканд (Узбекистан). Информация об этом указана на официальном сайте Росавиации. 

«Отозвать допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов согласно приложению №2 к настоящему приказу. Тюмень — Самарканд, частота полетов: три раза в неделю. Решение: отозвать. Сургут — Самарканд, частота полетов: три раза в неделю. Решение: отозвать», — указано в документах, опубликованных на сайте Росавиации.

В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Компания Utair лишилась допуска на авиаперелеты из Тюмени и Сургута (ХМАО) в Самарканд (Узбекистан). Информация об этом указана на официальном сайте Росавиации.  «Отозвать допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов согласно приложению №2 к настоящему приказу. Тюмень — Самарканд, частота полетов: три раза в неделю. Решение: отозвать. Сургут — Самарканд, частота полетов: три раза в неделю. Решение: отозвать», — указано в документах, опубликованных на сайте Росавиации. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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