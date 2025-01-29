Заместитель главы УМВД ХМАО подал в отставку

Заместитель главы полиции ХМАО по общим вопросам Сергей Лепа уходит на пенсию после 30 лет службы в органах внутренних дел. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Сергей Лепа сейчас находится в отпуске с последующим уходом на пенсию. Кто займет его пост — пока не известно, возможно, на эту должность приедет силовик из другого региона», — рассказал агентству инсайдер.
Сергей Лепа в окружном главке занимался общими вопросами: организацией работы штаба, информационного центра, территориальных подразделений и тыловой службой. В полицию Югры он приехал из Ямала и отслужил в органах 30 лет.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что глава полиции Пыть-Яха Сергей Карячкин ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности стал его заместитель Павел Просоедов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!