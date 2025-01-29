29 января 2025

Заместитель главы УМВД ХМАО подал в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Замглавы полиции Сергей Лепа уходит на пенсию
Замглавы полиции Сергей Лепа уходит на пенсию Фото:

Заместитель главы полиции ХМАО по общим вопросам Сергей Лепа уходит на пенсию после 30 лет службы в органах внутренних дел. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сергей Лепа сейчас находится в отпуске с последующим уходом на пенсию. Кто займет его пост — пока не известно, возможно, на эту должность приедет силовик из другого региона», — рассказал агентству инсайдер.

Сергей Лепа в окружном главке занимался общими вопросами: организацией работы штаба, информационного центра, территориальных подразделений и тыловой службой. В полицию Югры он приехал из Ямала и отслужил в органах 30 лет.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что глава полиции Пыть-Яха Сергей Карячкин ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности стал его заместитель Павел Просоедов.

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Заместитель главы полиции ХМАО по общим вопросам Сергей Лепа уходит на пенсию после 30 лет службы в органах внутренних дел. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Сергей Лепа сейчас находится в отпуске с последующим уходом на пенсию. Кто займет его пост — пока не известно, возможно, на эту должность приедет силовик из другого региона», — рассказал агентству инсайдер. Сергей Лепа в окружном главке занимался общими вопросами: организацией работы штаба, информационного центра, территориальных подразделений и тыловой службой. В полицию Югры он приехал из Ямала и отслужил в органах 30 лет. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что глава полиции Пыть-Яха Сергей Карячкин ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности стал его заместитель Павел Просоедов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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