В ХМАО увеличится число авиарейсов до Санкт-Петербурга

В феврале увеличится число авиаполетов между Нижневартовском (ХМАО) и Санкт-Петербургом. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия».
«Авиакомпания „Россия“ начнет выполнять рейсы из Нижневартовска в Санкт-Петербург с 1 февраля трижды в неделю: по понедельникам, вторникам и субботам. С 14 февраля добавится рейс по пятницам», — указано на сайте аэропорта Нижневартовска.
Вылет из Нижневартовска запланирован на 04:50 с прибытием в Санкт-Петербург в 06:30. В обратном направлении самолет отправляется в 22:10 и прилетает в 03:40.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Ханты-Мансийска в Тюмень. Самолеты по маршруту летают дважды в день
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