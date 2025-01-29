29 января 2025

В ХМАО увеличится число авиарейсов до Санкт-Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В феврале увеличится число авиарейсов из Нижневартовска в Санкт-Петербург
В феврале увеличится число авиарейсов из Нижневартовска в Санкт-Петербург Фото:

В феврале увеличится число авиаполетов между Нижневартовском (ХМАО) и Санкт-Петербургом. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия».

«Авиакомпания „Россия“ начнет выполнять рейсы из Нижневартовска в Санкт-Петербург с 1 февраля трижды в неделю: по понедельникам, вторникам и субботам. С 14 февраля добавится рейс по пятницам», — указано на сайте аэропорта Нижневартовска.

Вылет из Нижневартовска запланирован на 04:50 с прибытием в Санкт-Петербург в 06:30. В обратном направлении самолет отправляется в 22:10 и прилетает в 03:40.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Ханты-Мансийска в Тюмень. Самолеты по маршруту летают дважды в день

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В феврале увеличится число авиаполетов между Нижневартовском (ХМАО) и Санкт-Петербургом. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия». «Авиакомпания „Россия“ начнет выполнять рейсы из Нижневартовска в Санкт-Петербург с 1 февраля трижды в неделю: по понедельникам, вторникам и субботам. С 14 февраля добавится рейс по пятницам», — указано на сайте аэропорта Нижневартовска. Вылет из Нижневартовска запланирован на 04:50 с прибытием в Санкт-Петербург в 06:30. В обратном направлении самолет отправляется в 22:10 и прилетает в 03:40. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Ханты-Мансийска в Тюмень. Самолеты по маршруту летают дважды в день
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...