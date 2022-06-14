Пиарщики Куйвашева нарушили обещание ради его переизбрания

Евгений Куйвашев официально появился в Telegram Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

У свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который вступает в предвыборную кампанию, появился личный telegram-канал. Об этом объявил сам глава региона в новой для себя социальной сети. Еще весной пиарщики Куйвашева, которые и ведут аккаунты шефа, уверяли, что в Telegram губернатор регистрироваться не будет.

«Решил завести официальный telegram-канал. Буду писать здесь свои мысли, чаще публиковать личные фото и наблюдения. Может быть, расскажу о личном, хотя обычно делать это, сказать по правде, не очень люблю», — гласит первый пост в telegram-канале Куйвашева.

Прежде его основной соцсетью была «ВКонтакте». Там профиль губернатору завели сразу после первых новостей о том, что Instagram (деятельность запрещена в РФ) будет закрыт в России. Дебютируя в Telegram, Куйвашев уточнил, что страницу во «ВКонтакте» забрасывать не собирается.

За первые минуты на канал Куйвашева подписались более 1,1 тысячи человек. Для сравнения канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова (зарегистрирован в марте) насчитывает 1,4 тысячи подписчиков, а спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной — 690 подписчиков. Во «ВКонтакте» за Куйвашевым следили 31 тысяча человек.

Telegram-канал создан к старту избирательной кампании Куйвашева. Накануне, 14 июня, «Единая Россия» официально выдвинула его на выборы губернатора. При этом ранее в telegram-канале «Россельбан», авторство которого приписывают директору департамента информполитики Юлии Хусаиновой и неформальному советнику губернатора Ринату Хазееву, в марте появлялся пост о том, что у Куйвашева личного аккаунта в этой соцсети не будет.

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