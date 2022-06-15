Двух челябинских школьников выгнали с госэкзаменов

Наблюдатели удалили девятиклассников за списывание Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Наблюдатели удалили двух челябинских школьников во время проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) по химии и географии. Как сообщили URA.RU в министерстве образовании Челябинской области, так девятиклассников наказали за серьезное нарушение правил.

«На каждом из пунктов проведения экзаменов присутствовали общественные наблюдатели, которые осуществляли наблюдение за процедурой проведения экзаменов. За наличие шпаргалки с экзамена по химии был удален один участник. Также зафиксировано нарушение за использование мобильного телефона участником на экзамене по географии», — сообщили URA.RU в пресс-службе минобра.

Если участника ловят с мобильным телефоном или шпаргалками, то результаты аннулируются. Сдать госэкзамен выпускник девятого класса сможет только в следующем году.

Для девятиклассников области государственная итоговая аттестация продолжится на следующей неделе. 22 июня школьникам предстоит сдать экзамены по литературе, физике, географии, информатике и ИКТ. Основной период ГИА-9 завершится 9 июля резервным днем по всем предметам.