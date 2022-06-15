15 июня 2022

Двух челябинских школьников выгнали с госэкзаменов

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, егэ, класс, школьники, подготовка к егэ, сдача егэ
Наблюдатели удалили девятиклассников за списывание Фото:

Наблюдатели удалили двух челябинских школьников во время проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) по химии и географии. Как сообщили URA.RU в министерстве образовании Челябинской области, так девятиклассников наказали за серьезное нарушение правил.

«На каждом из пунктов проведения экзаменов присутствовали общественные наблюдатели, которые осуществляли наблюдение за процедурой проведения экзаменов. За наличие шпаргалки с экзамена по химии был удален один участник. Также зафиксировано нарушение за использование мобильного телефона участником на экзамене по географии», — сообщили URA.RU в пресс-службе минобра.

Если участника ловят с мобильным телефоном или шпаргалками, то результаты аннулируются. Сдать госэкзамен выпускник девятого класса сможет только в следующем году.

Для девятиклассников области государственная итоговая аттестация продолжится на следующей неделе. 22 июня школьникам предстоит сдать экзамены по литературе, физике, географии, информатике и ИКТ. Основной период ГИА-9 завершится 9 июля резервным днем по всем предметам.

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Наблюдатели удалили двух челябинских школьников во время проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) по химии и географии. Как сообщили URA.RU в министерстве образовании Челябинской области, так девятиклассников наказали за серьезное нарушение правил. «На каждом из пунктов проведения экзаменов присутствовали общественные наблюдатели, которые осуществляли наблюдение за процедурой проведения экзаменов. За наличие шпаргалки с экзамена по химии был удален один участник. Также зафиксировано нарушение за использование мобильного телефона участником на экзамене по географии», — сообщили URA.RU в пресс-службе минобра. Если участника ловят с мобильным телефоном или шпаргалками, то результаты аннулируются. Сдать госэкзамен выпускник девятого класса сможет только в следующем году. Для девятиклассников области государственная итоговая аттестация продолжится на следующей неделе. 22 июня школьникам предстоит сдать экзамены по литературе, физике, географии, информатике и ИКТ. Основной период ГИА-9 завершится 9 июля резервным днем по всем предметам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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