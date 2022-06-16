Матвиенко открыла в Петербурге важное для российской науки здание

16 июня 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко объяснила предназначение нового центра архива РАН в Питере Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Санкт-Петербурге торжественно открыли новое здание архива Российской академии наук (РАН). Первый в России научный архивный центр станет местом важных научных открытий, объяснила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко. «Наш город всегда был не только культурной столицей, но и крупным научным центром, в котором трудятся ведущие ученые, проводятся передовые исследования, делаются важные научные открытия. В научном хранилище нуждался созданный еще в петровские времена архив Академии наук, который удивительным образом, а главное без потерь, пережил самые сложные исторические события: войны, революцию, блокаду, военную эвакуацию и реэвакуацию», — сказала Матвиенко во время церемонии открытия здания. Замглавы Минобрнауки России Елена Дружинина отметила, что новый архивный центр будет способствовать сохранению исторической правды в памяти граждан. «Сегодня мы открываем не просто новое здание, а целый дом исторической памяти. Дом, в котором мы приходим к пониманию состояния тех, кто без остатка отдавал свои силы в сложные исторические периоды, сохраняя при этом, порой в нечеловеческих условиях, внутренний нравственный стержень», — сказала она. Строительство нового архива РАН было включено в федеральную инвестиционную программу начиная с 2012 года. В результате на средства Минобрнауки было возведено трехэтажное здание общей площадью 18 тысяч кв. м. Спустя 10 лет в него переехали уникальные документы, в том числе старинные карты Санкт-Петербурга, рукописные научные книги, а также документы, подписанные Петром I и Екатериной Великой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Санкт-Петербурге торжественно открыли новое здание архива Российской академии наук (РАН). Первый в России научный архивный центр станет местом важных научных открытий, объяснила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко. «Наш город всегда был не только культурной столицей, но и крупным научным центром, в котором трудятся ведущие ученые, проводятся передовые исследования, делаются важные научные открытия. В научном хранилище нуждался созданный еще в петровские времена архив Академии наук, который удивительным образом, а главное без потерь, пережил самые сложные исторические события: войны, революцию, блокаду, военную эвакуацию и реэвакуацию», — сказала Матвиенко во время церемонии открытия здания. Замглавы Минобрнауки России Елена Дружинина отметила, что новый архивный центр будет способствовать сохранению исторической правды в памяти граждан. «Сегодня мы открываем не просто новое здание, а целый дом исторической памяти. Дом, в котором мы приходим к пониманию состояния тех, кто без остатка отдавал свои силы в сложные исторические периоды, сохраняя при этом, порой в нечеловеческих условиях, внутренний нравственный стержень», — сказала она. Строительство нового архива РАН было включено в федеральную инвестиционную программу начиная с 2012 года. В результате на средства Минобрнауки было возведено трехэтажное здание общей площадью 18 тысяч кв. м. Спустя 10 лет в него переехали уникальные документы, в том числе старинные карты Санкт-Петербурга, рукописные научные книги, а также документы, подписанные Петром I и Екатериной Великой.